ABD 2026 Seçimleri: Enflasyon Düşecek Kripto Paralar Yükselecek

Trump’ın başka şansı yok. Seçim ekonomisi tanımı ABD için de geçerli. Örneğin geçen sene Harris’in seçimleri kazanması için hızlı faiz indirimleri başlamış ve daha fazlası vadedilmişti. Ardından seçimler bitti ve neredeyse 1 sene başka faiz indirimi olmadı. Trump bu yüzden Powell’ın kararlarını siyasi olduğunu düşünüyor. 2026 ara seçimlerine giderken Trump’ın faizlerin enflasyonla düşmesine ihtiyacı var.

2026 Ara Seçimleri ve Enflasyon

Eğer enflasyon yüksek kalır ve faizler yeterince inmezse 4 yıldır devam eden sıkı para politikasının seçmen üzerindeki sonuçları iktidarın canını sıkar. Bu yüzden Trump son 4 yıldaki yüksek enflasyon döneminin Biden’ın dolayısıyla Demokratların suçu olduğunu, kapanmanın ülkeye verdiği ekonomik zarardan da Demokratların sorumlu olduğunu anlatmaya çalışıyor.

2026 ara seçimlerine giderken Trump’ın faizleri enflasyonla birlikte düşürüp milyonlarca seçmenin gönlünü kazanması şart. Aksi taktirde Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybederek topal ördeğe dönecek.

Beyaz Saray yazı hazırlandığı sırada paylaştığı gönderiyle bunun açık mesajını verdi;

“Başkan Donald J. Trump göreve geldiğinde ekonomik bir karmaşa miras aldı. Biden ve Kongre’deki Demokratlar tarafından yıllarca süren kötü yönetim — yıllarca enflasyonun “geçici” olduğunu ısrarla savunurken, trilyonlarca dolarlık yeni harcamalar yapıp hükümeti önemli ölçüde büyütmeleri — ülkeyi ekonomik çöküşün eşiğine getirdi. Trump yönetimi, ilk günden itibaren Biden’ın enflasyon krizini kontrol altına almak, Biden’ın aşırı fiyat artışlarını durdurmak ve sıradan ailelerin masraflarını azaltmak için çalışıyor. Bu, bir gecede gerçekleşecek bir şey olmasa da, kanıtlar bu eğilimin doğru yönde olduğunu gösteriyor. Trump yönetimi, Demokratların politikaları nedeniyle ortaya çıkan yüksek fiyatlar tamamen kontrol altına alınana kadar durmayacaktır. İlerleme kaydediyoruz — ve en iyisi henüz gelmedi. Başkan Trump, Biden’ın enflasyon krizini kontrol altına aldı.”

Biden döneminde ortalama %5 olan enflasyon %9,1 ile son yılların en kötü seviyelerine ulaştı. Trump ise hem baz etkisi hem de enerji fiyatlarındaki gerileme ile ortalama enflasyonu %2,7 seviyesine yaklaştırıyor.

“Biden döneminde, işçiler 2.900 doların üzerinde satın alma gücü kaybettiler — bu da enflasyonun ücretlerden daha hızlı arttığı anlamına geliyor. Başkan Trump’ın ikinci döneminde, yüksek fiyatlar hesaba katıldığında bile, Amerikalıların reel ücretleri yaklaşık 700 dolar artmış ve görevdeki ilk tam yılının ardından yaklaşık 1.200 dolar artmaya devam etmektedir.” – Beyaz Saray

Kripto Paralar Yükselecek

Eğer Trump seçimleri kazanmak istiyorsa oluşturması gereken bir ekonomik ortam var. Bu ekonomik ortamın sonucu olarak da kripto paralar hisse senetleriyle birlikte yükselmeli. Eldeki en büyük kozlardan biri benzin gibi kalemlerde yaşanan düşüş.

“Başkan Trump döneminde yumurta, tereyağı, dondurma, taze meyve, tahıl gevreği, balık, deniz ürünleri, pirinç, makarna ve jambon fiyatlarında düşüş görüldü ve daha fazla yardım yolda. Başkan Trump’ın ikinci döneminde, ortalama 30 yıllık sabit mortgage oranı %6,17. Ekim ayı sonunda — göreve başladığı zamana göre %12 daha düşük. Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre, genel barınma maliyetlerindeki 12 aylık değişim dört yılın en düşük seviyesinde.” – Beyaz Saray

Üstelik bu hafta bazı gıda kalemlerinde gümrük vergisi istisnası da duyuruldu. Trump hem gümrük vergisi anlaşmalarıyla ülkeye daha fazla yatırım sokuyor hem de göçmen sorununu ortadan kaldırarak barınma maliyetini dengelerken enflasyonu dengeliyor. Üstelik daha fazlası için çabalıyor ve onun tezine göre gümrük vergileri, göç politikası ve diğer attığı adımlar enflasyonla birlikte faizlerin düşmesini sağlayacak.

Yazı hazırlandığı sırada gelen duyuru ise sığır eti, domates, kahve ve muz için gümrük vergilerinin düşeceğini söylüyor. Tüm bunlar yaklaşan ara seçimler nedeniyle ülkenin seçim ekonomisine girmesiyle alakalı. Elbette kripto paralar için de kısa vadede sonuçlarını göremesek de orta vadede destekleyici.