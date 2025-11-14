Fed Açıklamaları ve 17-23 Kasım Haftası Kripto Para Beklentileri (5 Önemli Olay)



Bitcoin $95,870.81 fiyatı 95 bin doları korumak için mücadele etse de son iş günü kripto paralar için iyi geçmedi. ABD borsalarındaki negatiflik kripto paralarda devam eden satışların hızlanmasına neden oldu. Önümüzdeki hafta birçok gelişme Fed’in Aralık kararını etkileyebileceğinden kripto için önemli. Bugünse Fed üyeleri birçok önemli açıklama yaptı. Bilmeniz gereken tüm detayları sizin için hazırladık.

Fed Açıklamaları

Fed üyeleri son birkaç saatte güncel duruma dair değerlendirmelerini paylaştı. Piyasaların güncel havasını anlayabilmek için bu değerlendirmeler son derece önemli olduğundan bazı açıklamalardaki bazı kilit detayları inceleyeceğiz. Logan’ın açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Eylül ayında faiz indirimi yapılmasını destekledim, ancak Ekim ayında faizlerin sabit kalmasını tercih ederdim. Aralık toplantısında bir faiz indirimi daha desteklemek zor olacak. Verileri ve finansal gelişmeleri izleyeceğim. Enflasyon çok yüksek ve yükseliş eğiliminde. İşgücü piyasası soğuyor, ancak genel olarak dengeli. İstihdam ve enflasyon konusunda riskler var. Riskler Eylül ayına göre daha dengeli görünüyor. PCE enflasyonu yıl sonu itibarıyla %2,9 civarında olacak gibi görünüyor. Enflasyon endişeleri sadece gümrük vergileriyle ilgili değil. Dört yılı aşkın bir süredir %2’lik enflasyon hedefimizi tutturamadık. Konut hariç temel hizmetlerin %2’lik enflasyona doğru gittiğine dair bir işaret görmüyorum. Temel enflasyona ve bunun kalıcılığına odaklanıyorum. Ilımlı kısıtlayıcı politika hala uygun. İşgücü piyasası kademeli olarak soğuyor, bu da enflasyonu düşürdüğümüz için uygun. Faiz indirimi yoluyla işgücü piyasasına daha fazla önleyici sigorta sağlamak uygun değil. Ekonomi, yapay zeka ile ilgili yatırımlardan faydalanıyor.”

Logan Aralık ayına ilerlerken verilerle Fed yönünü tam olarak bulamayacağı için faizlerin sabit bırakılmasından yana. Ancak BLS istihdam raporunun (Eylül) 20 Kasım tarihinde açıklanacağını duyurdu. Eğer beklenenden daha güvenilir bir rapor görürsek bu onun fikirlerini değiştirebilir (veya indirim aleyhinde gelirse destekler.)

Trump’ın adeta Fed şubesi olan Miran ise yaklaşık bir saat önce Fox Business’a konuştu ve şunları söyledi;

“Veriler faiz indirimlerini destekliyor. Fed daha güvercin hale gelmeli. Eylül ayından bu yana elde ettiğimiz veriler güvercin. Geriye dönük verilere dayalı politika yapmak bir hatadır. Barınma enflasyonu, fiyat baskılarının zayıfladığını gösteriyor. Ücret artışları ılımlı hale geldi. İş piyasasının zayıflamasına izin vermek bir hatadır. Para politikası ileriye dönük olmalıdır. Sınır politikasındaki değişiklik enflasyonu düşürücü etki yaratıyor. Aralık ayında faiz indirmek çok uygun bir karar.”

25 gün sonra Fed faiz kararını açıklayacak ve güncel beklenti %54 ihtimalle faizlerin sabit kalacağı yönünde. Birkaç gün önce %60’tan fazla ihtimalle 25bp indirim bekleniyordu.

Önümüzdeki Hafta Kripto Paralar

Wall Street kayıplarını toparlasa da Bitcoin aynı şeyi yapmıyor. 100 bin doların altında oyalanan fiyat 94-95 bin dolar aralığında gidip geliyor. Kapanma sonrası piyasaların oturması ve verilerin geleceğe dair daha fazla netlik sağlaması için geçen bir süre olacak. Bu süreçte kripto paraların iyi performans göstermesi beklenmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde gelecek verilerin uç noktalarda olması volatiliteyi artırabilir. Haber akışınızın güncel olması son derece önemli bu yüzden CryptoAppsy uygulamasının haber özeti ve akış bölümünü bu süreçte daha yoğun kullanmak işinize yarayabilir. Şimdi bizi bekleyen önemli olaylara ve olası senaryolara hızla göz atalım.

ABD Sanayi Üretimi

Salı günü Fed tarafından yayınlanan sanayi üretimi raporu yayınlanacak. İmalat, madencilik ve kamu hizmetleri sektörlerinin gerçek üretimini izlediğinden genel ekonomik ivmeye dair yakından izlenmesi gerekilen bir rapor. Ekim ayı rakamları gelecek ve önceki rapor aylık bazda %0,3 gerilemeye işaret ediyordu.

Beklenti üzeri rakamlar ekonomide ivme ve mallara yönelik sağlıklı talep anlamına geldiğinden büyümeye dair (kapanma kaynaklı) endişeleri dengeleyip borsada yükselişi destekleyebilir. Bu dolaylı olarak kriptoya da yarar sağlar. Diğer yandan güçlü sanayi üretimi faiz indirim baskısını azaltacağından negatif olacaktır. Yani beklenti üstü gelmesi dolaylı, beklenti altı gelmesi direkt fayda sağlar bu yüzden beklenin anormal altındaki rakam kripto paralar için en iyi yol olacaktır.

Konut Başlangıçları

Yeni konut projelerinin yılık bazda sayısını ölçer. Bu alandaki yatırım ve ekonomik ivmeyi izler ancak kapanmadan dolayı bu raporun gecikme potansiyeli var. Önceki rapor aylık bazda %3,1 düşüşe işaret ediyordu. Beklenenden güçlü gelmesi halinde faiz indirim baskısı azalır. Aralık ayında indirim için burada beklenti altı ve zayıf rakam gelmesi gerekiyor.

Rapor Çarşamba günü eğer ertelenmezse yayınlanacak.

Fed Toplantı Tutanakları

Kripto paralar için en önemli sinyallerden biri bu olacak. Bu tutanakla FOMC toplantısının ayrıntılı kaydıdır. Powell’ın açıklamaları veya kara metninde görmediğimiz detayları, gelecekteki politikaya dair görüşleri faiz kararlarından üç hafta sonraki Çarşamba günleri görürüz. Önceki tutanakta finansal piyasalardaki gerginlikten kaynaklanan risklerden bahsediliyordu. Gelecekteki politikaya dair görüş ayrılıkları barizdi ve üyeler faizlerin sabit tutulmasına istekliydi. Eğer Ekim faiz kararındaki Powell açıklamalarından daha şahin tonda detaylar görürsek Aralık faiz indirimi suya düşebilir. Bu durum kripto paraları aşağı çeker. Şansımız şu ki zaten Powell şahin denebilecek tonda açıklamalar yaptı ve piyasalar kötüyü belli ölçüde fiyatladı. O yüzden QT’nin sonlandırılması ve Aralık ayında sonlandırılacak varlık satışlarıyla ilgili detaylar, bilanço genişlemesiyle ilgili yorumlar bizim için önemli olacak. Ekim toplantısında QT bitti mesajını dengelemek için şahin açıklamalar yapan Powell’ın söylemlerinin tutanaklarla kripto için nötr’den pozitife dönmesi iyi olur.

PMI Öncü Verileri

Cuma günü S&P İmalat ve Hizmet PMI Kasım öncü verileri gelecek. Daha önce açıklamıştık bu rapor satın alma müdürleri endeksi olarak bilinir ve ekonominin ilgili alanlarında piyasa sağlığını izler. 50’nin altı daralma üstü büyümedir. Son PMI rakamları daralmaya işaret ediyordu (imalat için) hizmet PMI ise büyüme diyordu. Beklenenden kötü PMI rakamları Fed’in Aralık faiz indirimini destekler. Tersi senaryoda ekonomi iyi durumda diyen Fed Aralık ayında zaten kör karar vereceği için indirimi pas geçmek için daha da cesaretlenecektir.

Michigan Verileri

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri aylık raporu Fed’in direkt izlediği bir rapor değil ancak ekonomiye dair gerçeklere dikkat çeker. Biraz abartılıdır ancak vatandaşların mali durumu ve beklentilerini izlediğinden bize ekonomiye dair halk nazarında geniş okumalar yapma olanağı sağlar.

Son rapor güven endeksinde yaklaşık 3 puan gerilemeye işaret ediyordu ancak yıllık enflasyon beklentileri %4,6’ya gerilemişti. Tüketici güveninin zayıflaması faiz indirimleri için destekleyicidir. Burada enflasyon beklentileri Fed için çok bağlayıcı değil ancak anormal artış veya düşüş bir şeylerin değiştiğini gösterir. Mesela tarife tartışmaları azaldığı için enflasyon beklentisi geriliyor belki son günlerdeki bazı tarife muafiyetleri bunu destekleyebilir.