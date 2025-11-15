Bitcoin’de Toparlanma Umudu: Üç Kritik Sinyal Netleşiyor



Bitcoin $95,870.81, hafta içinde yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden toparlanma sinyalleri veren önemli verilerle gündemde. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin için “en temiz yol haritası” olarak tanımladığı üç temel göstergeden bahsederek fiyatın yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini söyledi. Bu açıklamalar, özellikle 105.800 dolardan 96.000 dolar seviyesine düşen BTC’nin yön arayışında olduğu bir dönemde yatırımcılar için dikkat çekici ipuçları sunuyor.

Sermaye Akışı Güçlü Seyrediyor

Gerçekleşmiş piyasa değeri 1.12 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu metrik yalnızca daha yüksek fiyattan yeni alıcıların piyasaya girdiği dönemlerde yükseldiği için, Bitcoin’in son üç günde yüzde 10’dan fazla geri çekilmesine rağmen sermaye girişinin devam ediyor olması güçlü bir temel oluşturuyor. Son bir haftada Bitcoin’e giren sermayenin 2.6 – 3.1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu seviye, tarihsel olarak düşüş trendlerinin derinleşmediği dönemlere işaret ediyor.

Balina Satış Baskısı Azalıyor

Zincir üstü verilere yansıyan ikinci önemli sinyal, uzun vadeli yatırımcıların satış hızında belirgin bir yavaşlama olması. Glassnode’a göre uzun vadeli tutucular bu ay günde 24.000 – 27.000 BTC hareket ettirirken, Temmuz ayında bu rakam 12.500 BTC seviyesindeydi. Ancak kritik nokta bu hareketlerin yoğunluğunun azalması. Özellikle yedi yıldan uzun süredir hareketsiz kalan cüzdanlardan gelen ve saatte 1.000 – 1.400 BTC gibi büyük transferlerle manşetlere taşınan işlemler bu hafta belirgin şekilde yavaşladı. Tarihsel döngülerde bu tip bir soğuma süreci genellikle fiyat istikrarının başlangıcı olarak görülüyor.

Üçüncü sinyal ise zincir üstü verilerin ötesine geçerek makro ekonomi tarafından geliyor. Bitcoin, 114.000 dolardan 90.000 dolar bandına gerilerken, dolar endeksindeki güçlenme ve yükselen reel getiriler risk iştahını baskılamıştı. Ki Young Ju’ya göre makro tarafta sıkılaşmanın durması, hatta küçük bir gevşeme bile devam eden sermaye girişleri ve azalan balina satışlarıyla birleştiğinde Bitcoin’in toparlanması için yeterli olabilir.

Tabii ki kripto sektöründe paralel olarak başka gelişmeler de dikkat çekiyor. Örneğin ABD’de spot Ethereum $3,155.65 ETF’lerinde yaşanan çıkışlar, piyasanın genel havasını etkileyen unsurlar arasında. Her ne kadar ETF çıkışları kısa vadeli baskı oluştursa da analistler bunun kalıcı bir satış trendi yaratma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Bu durum, Bitcoin için zincir üstü sinyallerle birlikte değerlendirildiğinde piyasanın dengelenme arayışında olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak Bitcoin’in son dönemdeki düşüşü yatırımcıların moralini bozsa da zincir üstü veriler yapının sağlam kaldığına işaret ediyor. Özellikle devam eden sermaye akışı, balina satışlarının yavaşlaması ve makro tarafta baskının hafiflemesi hâlinde Bitcoin’in orta vadede yeniden yukarı yönlü bir hareket başlatması beklenebilir. Kısa vadeli dalgalanmalar sürse de arka planda oluşan temel dinamikler, fiyatın istikrar bulabileceği bir zeminin oluşmakta olduğunu gösteriyor.