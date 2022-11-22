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  •   Sıcak Gelişme: FTX Davası Başladı! İlk Açıklamalar ve Daha Fazlası!

Sıcak Gelişme: FTX Davası Başladı! İlk Açıklamalar ve Daha Fazlası!

Kripto para yatırımcıları FTX davasının ilk gün duruşmasına kilitlendi. Son durum ne?
20:12
22 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX’in ilk iflas duruşması başladı ve sürece dair son derece önemli detayları öğrenebileceğimiz bu duruşmayı yakından izlemeliyiz. Kripto paraların bundan sonraki süreçte FTX çöküşünden daha fazla etkilenip etkilenmeyeceği ve FTX fiyaskosunun detayları hakkında birçok önemli bilgi burada olacak. Peki saat 19:00’da duruşma başladı ve 1 saattir devam ediyor. İşte öne çıkan başlıklar.

FTX Davası Son Durum

Dava başladı ve Avukatlar yargıca sunum yapıyor. Bazı önemli açıklamaları ise yenileri geldikçe buradan paylaşıyor olacağız.

Duruşma ZOOM üzerinden yapılıyor ve 500 civarı katılımcı var.

  • Yargıç, mühürleme talebini kabul edeceğini söyledi sanırım bu, en büyük 50 alacaklının listesinin şu anda mühür altında tutulması anlamına geliyor.
  • Sullivan Cromwell avukatı, bu davanın ne kadar “eşi benzeri görülmemiş bir mesele” olduğunu söyleyerek başlıyor ve davanın açılması ile ilk duruşma arasındaki bir haftaya dikkat çekiyor.
  • Sullivan Cromwell’in avukatı, FTX’in yeni CEO’su John Ray III’ün mahkeme salonunda olduğunu söyledi.
  • Avukat, “Ne yazık ki FTX borçluları özellikle iyi yönetilmiyordu”.
  • Avukat, “Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünyanın dört bir yanında karşı karşıya olduğumuz kripto krizi iyi belgelenmiştir, ancak FTX durumu, alandaki hem en son hem de en büyük başarısızlıktır” diyor.
  • ABD Adalet Bakanlığı, SDNY Siber Suçlar Birimi cezai soruşturma başlattı. Avukat, SEC/CFTC ile temas halinde olduklarını söylüyor
  • ABD Kayyum ofisinden bir temsilci, birey olmayan alacaklıların ve müşterilerin isimlerinin redakte edilmesine itiraz ettiklerini söyledi
  • Ayrıca, “borçluların müşterileri tarafından sunulan talep belgelerinin yayınlanmasını engellemek için talep bildirim temsilcisine” yetki verilmesiyle ilgili bir satıra “bunun ne anlama geldiğinden tam olarak emin olmadığı” için itiraz ediyor ve alacaklıların hikayelerini anlatmaları gerektiğini ekliyor. Bireylerin isimlerinin gizlenmesine itiraz ediyoruz. Bireylerin adresleri konusunda bir tutumumuz yok dedi.
  • FTX‘in avukatı Sullivan Cromwell, “Korumaya çalıştığımız şey… kimsenin kişisel bilgilerinin istemeden ifşa edilmediğinden emin olmaktır,” diyor
  • Sullivan Cromwell’in avukatı, “Sayın Yargıç, elimizde dünya çapında bir organizasyon var ama bu organizasyon Sam Bankman-Fried’in kişisel tımarhanesi gibi yönetiliyordu.

Şimdilik ilk gün duruşması müşteri bilgilerinin gizliliğinin kaldırılması (alacaklıların) odağında devam ediyor. Avukatlar veri ihlali riskini göz önünde bulundurarak buna karşı çıkarken ABD’li yetkililer isim bilgilerinin yeterli olacağını savunuyor. AB vatandaşları hariç alacaklı verileri paylaşılabilir.

FTX Davası

Dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın birçok FTX mağduru parasını geri alamayacak. Şirketin elinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık rezerv var ve toplam borçları kabaca 10 milyar dolar civarındadır. Ripple, Binance ve Justin Sun dahil birçok taraf bu varlıkların bir kısmını satın almak için başvurdu. Kripto paraları ilgilendiren kısım ise burası. Eğer FTX yönetimi OTC masası üzerinden kripto varlıkların satışını bir an önce gerçekleştirirse piyasalardaki spot satış baskısı da bu şekilde ortadan kalkacaktır.

İşin ilginç yanıysa 2 davanın eş zamanlı sürmesi. SBF, Bahamalar’da bir iflas başvurusunda bulundu ve ABD tarafına buna itiraz etti. Ancak Justin Sun bugün yaptığı açıklamada varlıkların satın alınması için ekibinin Bahamalar’a gittiğini açıkladı. Kesinlikle kriptonun en karmaşık olaylarından birini yaşıyoruz.

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