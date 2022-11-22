Tornado Cash geliştiricisi 3 ay daha hapiste kalacak. Peki ama neden tutuklandı?

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Kesinleşmiş bir suçu olmasa da açık kaynak yazılım geliştiren Alexey Pertsev hapishanede kalmaya devam edecek. Net bir hüküm ve yargılama olmasa da Tornado Cash geliştiricisi Hollanda tarafından aylardır cezalandırılıyor. Öte yandan Do Kwon, SBF, Zhu Su ve Kyle gibi kripto endüstrisinin kötü oyuncuları özgürce hayatlarına devam ediyor.

Alexey Pertsev Hapiste

Pertsev’in eşi Ksenia Malik, kripto para mikseri Tornado Cash’in geliştiricisi Alexey Pertsev‘in üç ay daha Hollanda hapishanesinde tutulacağını doğruladı. Hollandalı yetkililer, ABD’nin Tornado Cash’in kara para aklama ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından kullanılmasındaki rolü iddiasıyla yaptırım uygulamasının ardından ağustos ayında Pertsev’i tutuklamıştı. Pertsev’in Eylül ayında yaptığı itiraz reddedildi ve 22 Kasım’a kadar hapiste kalmaya zorlandı. Şimdi ise en az şubat ayına kadar hapiste kalması gerekiyor. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasına rağmen Pertsev aylardır hapishanede.

Tornado Cash’in ABD tarafından yaptırım listesine eklenmesi Lazarus’un Ronin köprüsünü hackledikten sonra burayı kullanmasıyla oldu. Yüz milyonlarca dolarlık varlık Tornado Cash aracılığıyla Kuzey Kore hükümetinin silah projelerine aktarıldı. En azından ABD’nin iddiaları bu şekildeydi.

Tornado Cash Ne İşe Yarıyor?

Tornado Cash protokolü açık kayak bir akıllı sözleşmedir. Ethereum tabanlıdır ve Pertsev bunun geliştirilmesine katkıda bulundu. Bu platform kripto para transferlerinin gizliliği, cüzdan takibinin zorlaştırılması gibi amaçlarla kullanılıyor. Platformun iki grup kullanıcısı var. Birincisi gizliliğine önem veren ve kripto servetinin açığa çıkmasını istemeyen, gizlilik endişeleri taşıyan kripto para yatırımcılarıdır. Bu akıllı sözleşme aracılığıyla ana cüzdanlarının izin kaybettirerek gerektiği kadar harcama yapabiliyor varlıklarını hükümetler ve kripto topluluğundan gizliyorlar. Baskı altındaki gazeteciler, siyasiler, aktivistler ve sadece gizlilik endişesi taşıyarak protokolü kullananlar bu gruba girebilir.

İkinci ve ABD’yi en fazla rahatsız eden grup ise siber saldırganlardır. Bunlar siber saldırıların ardından elde ettikleri ganimeti kolluk kuvvetlerine yakalanmadan güvenli cüzdanlara taşımak isteyen gruptur. Kripto mikserleri giren bakiyeyi güvenli ve gizlilik odaklı şekilde istenilen cüzdanlara taşır ve takip edilmesi imkansızdır.