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Curve (CRV) ve Polygon (MATIC) Beklenen Yükselişe Başladı!

Ava giderken avlanmak diye buna denilebilir. Bu 2 altcoin bugün beklendiği üzere yükseldi. Devamı gelebilir mi?
17:05
22 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün öğlen saatlerinde iki kripto para için de kısa vadeli bir yükselişin yakın zamanda başlayabileceğinden bahsettik. Çok zaman geçmeden CRV fiyatı %30’un üzerinde artış yaşadı ve MATIC de çift haneli bir ralliye başladı. Birilerinin canı fazlasıyla yandı. Peki neler oldu? Bu yükselişlerin sebebi neydi?

Curve (CRV) Neden Yükseliyor?

Bir balina AAVE üzerinden borç aldığı CRV varlıkları yüklü miktarda satarak altcoinin fiyatını aşağıya çekip kazanç elde etmeyi ve borcunu daha düşük bir maliyetle kapatmayı hedefliyordu. Satışlar CRV Token fiyatını 0,4 dolara kadar çekti. Ancak alıcıların oyuna geri dönüşü balinanın planlarının suya düşmesine neden oldu. Fiyat 0,4 dolara düştükten sonra %30’un üzerinde artış yaşadı ve artık bu spekülatörün daha pahalı CRV temin ederek borcunu ödemesi gerekiyor.

Spekülatif satışlar CRV kurucusu dahil birçok yatırımcının CRV teminatlı kredilerini riske sokmuştu. Şimdi benzer bir sorunla CRV spekülatörü karşı karşıya. İlerleyen saatlerde yeni denemeler yapma ihtimali fiyatın yeniden düşmesine neden olabilir bu sebepten yatırımcıların doğru stop bölgelerini belirlemesi risklerini azaltır.

Ayrıca yakında Curve kendi stableconini piyasaya sürecek. Bu gelişme de fiyatı olumlu etkilemiş olabilir.

Polygon (MATIC) Neden Yükseliyor?

Bugün Polygon’un önemli bir duyuru yapabileceği bilgisini paylaşmıştık. Twitter hesapları üzerinden yapılan paylaşımın ardından YouTube imalı bir paylaşım daha yaptı. Beklenti gün bitmeden büyük duyurunun paylaşılması yönünde. Fiyatı yukarı çeken 2 sebep var. Birincisi Bitcoin’in yeniden 16.000 doların üzerine çıkmasıdır ikincisi ise saati yaklaşan haberin getirdiği heyecan gibi görünüyor.

MATIC fiyatı bugün 0,764 dolara düştükten sonra 0,8623 dolara tırmandı. Henüz Genesis’in 500 milyon dolara düşürdüğü acil kredi talebiyle alakalı olumlu bir haber gelmediği içini yatırımcılar temkinli, altcoinler halen ciddi bir talep görmüyor. Dün gece Bloomberg haberine göre konuya aşina kaynaklar şirketin kredi temin edemezse iflas edebileceğini söyledi, ardından Reuters “şimdilik iflas kararı alma niyetinde değiliz” açıklamasını paylaştı. DCG çatısı altında faaliyet gösteren Genesis’in yaşayacağı daha büyük bir problem birçok kripto para şirketini olumsuz etkileyecektir.

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