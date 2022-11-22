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Çöküşleri Bilen Analistten Çarpıcı Bitcoin ve Grayscale Yorumu: 69.000 Dolar!

Önde gelen analistlerden Peter Schiff, şaşırtıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Stratejist resmi Twitter hesabından yine çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
14:00
22 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önde gelen analistlerden Peter Schiff, şaşırtıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Stratejist resmi Twitter hesabından yine çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

69.000 Dolar: Grayscale ve CNBC!

Peter Schiff,Bitcoin’in 70.000 dolara yükselmesinin ana nedenlerinden birinin Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) olduğunu iddia etti. Schiff’e göre Grayscale, tröstün net varlık değerine “devasa” primler ödemeye hazır olan bireysel yatırımcıların dikkatini çekmek için CNBC‘de teşvik edildi. CNBC, yatırım şirketinin propagandasını yaptı. Bireysel fonları çektikten sonra, Grayscale kurumlara daha fazla hisse ihraç etti ve geliri Bitcoin satın almak için kullandı, bu da fiyatı doğrudan yeni zirvelere çıkardı. Bazı uzmanlara göre, bu doğru değil.

Teknik olarak Schiff yanılıyor. Grayscale, daha fazla hisse çıkararak piyasadan mümkün olduğunca fazla Bitcoin satın almak için kullandığından daha fazla sermaye toplayabildi. Ne yazık ki, GBTC sahipleri bu durumdan olumsuz etkilendi. Toplam hisse sayısı ile tröstün net varlık değeri arasındaki dengesizlik nedeniyle, GBTC indirimli satış yapmakta zorlandı ve spot varlığa karşı büyük ölçüde düşük performans göstermeye başladı,   Grayscale’in Bitcoin (BTC) fonu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) tarihinin en düşük seviyesie geriledi. Spot piyasalar ile yaklaşık %43’lık bir fiyat farkına sahip fon, 10.00 dolar seviyelerine kadar geriledi.. Bu kadar büyük bir indirimin kurumsal yatırımcıyı çekmesi gerekirken, fonun kendi yatırımcılarına getirdiği sınırlamalar, vadeli işlemler, ETF’ler veya spot risk gibi alternatif seçenekleri seçme eğiliminde olan yatırımcılarının çoğunu uzaklaştırıyor.

Peter Schiff, Dün Musk’ı İşaret Etmişti

Peter Schiff, dün Elon Musk’ın Bitcoin’in 2021’de neredeyse 70.000 dolara ulaşmasında büyük bir rolü olduğunu iddia etmişti. Schiff’e göre, 2020’de BTC 10.000 dolar civarında işlem görürken, Elon Musk, bir adamın kripto paralara yatırım yapma ikilemini betimleyen aptalca bir tweet attı. Musk, burada dipten alım fırsatına işaret ediyordu. Schiff, o gün Bitcoin‘in 10.000 dolarda olduğunu ve Musk etkisi ile beklenmedik şekilde ivme kazandığına işaret ediyor.

Uzmanlara göre, Musk özellikle DOGE’nin ABD’de tercih edilen ilk kripto para birimlerinden biri olmasını sağladı. Musk’ın Bitcoin ve DOGE gibi kripto paraların benimsenmesi ve ivme kazanmasındaki rolü kabul gören bir gerçek. Analiste göre, Bitcoin 16.000  dolardaki destek seviyesi için savaşırken, 12.000 dolar seviyesine düşebilir.

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