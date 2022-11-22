Axie Infinity (AXS), bundan bir yıl önce piyasadaki en popüler kripto para projelerinden biri olarak adını duyurmayı başarmıştı. Metaverse altcoin'i o zamandan bu yana düşüş trendinde olsa da dikkat çeken değişimler söz konusu.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Axie Infinity (AXS), bundan bir yıl önce piyasadaki en popüler kripto para projelerinden biri olarak adını duyurmayı başarmıştı. Metaverse altcoin’inin en büyük avantajı, token’laştırılmış mekaniğini başarılı bir şekilde uygulamasıydı ve bu da onu zirvelere taşıdı. Bu ilk hamle avantajı, Axie Infinity ağının yerel token’ı AXS’in kripto para piyasasındaki en iyi token’lardan biri haline gelmesini sağladı.

Axie Infinity: Başa mı Dönüyor?

AXS, 22 Kasım itibariyle, bu yılki düşüş eğilimli piyasa koşulları nedeniyle tarihi zirvesine kıyasla büyük bir düşüşle işlem görüyor. Axie Infinity, kripto para piyasasındaki düşüşe paralel olarak son 12 ayda ağır kayıplar verdi. Bu durum, 2021’in Kasım ayı ile bu yılın Eylül ayı arasında genel olarak düşüş trendinde olan ağ büyüme metriğine de yansıdı.

İlginç bir şekilde, gözlemlenen düşüşe rağmen Axie Infinity’nin ağ büyüme metriğinin bu ayın başında yıl içerisinde ikinci en büyük artışını kaydettiği görüldü. Fiyatta da büyük bir alım olduğunu gösteren sert bir yükseliş kaydedildi. Bu veri Axie Infinity ağına ve ağın yerel token’ı AXS’e hala önemli oranda ilgi olduğunu gösteriyor.

Ağ büyümesi, bir sonraki yükseliş aşamasında güçlü bir sıçrama için umut verici işaretler sunabilir. Ancak, ağın faydası bakımından net bir tablo çizmesi söz konusu değildir. Ödeme sayısı ve günlük aktif adres metrikleri bu konuda daha iyi bilgiler sunma eğilimindedir. Şu anda bu metriklerin her ikisi de Axie Infinity’nin organik faydasının son 12 ayda gerçekten düştüğünü ortaya koyuyor. Bu bakımdan Axie Infinity’nin önemli bir ağ büyümesi ve faydası sunmadan yeni bir talep artışı yaşaması zor olabilir.

Yeni AXS Hype’ı Ne Zaman Başlayacak?

Axie Infinity’nin tokenomikleri, AXS’in 2021’de bu kadar popüler olmasının temel nedeniydi. Projenin bu talebi organik olarak tekrarlayabilmesinin tek yolu, AXS için güçlü bir faydaya sahip olan çekici oyunları piyasaya sürmekten geçiyor. Ayrıca Axie Infinity, espor ve metaverse oyunlara artan odaklanmanın da gösterdiği gibi, önceki başarısını güçlü bir topluluk oluşturmak için kullanıyor.

Bu, Axie Infinity için önemli bir yörünge olarak düşünülebilir, çünkü espor zaten milyarlarca dolarlık bir sektör. Bu sektöre odaklanmak, projenin yalnızca güçlü ve aktif bir topluluk oluşturmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda oyunlarının popülerliğini de artıracak.

Gelecekteki potansiyel başarısı için somut bir bilgi akışı olmasa da Axie Infinity’nin gösterdiği çaba yatırımcıları AXS’i tutmaya devam etmeye teşvik edebilir. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı vermeden önce Axie Infinity‘nin ekosistemi üzerinde daha fazla rekabet ve daha az hype gibi faktörleri göz önünde bulundurmalılar.