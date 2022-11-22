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FTX krizi hız kesmeden devam ederken, önde gelen analistler ve yöneticiler Bitcoin’e (BTC) dair karamsar bir tablo çiziyor.

FTX’in Yeni CEO’su John Jay III: Midas Dokunuşu!

FTX’in yeni CEO’su John Jay III, iflas eden şirketleri yönetmesiyle tanınıyor. Ray III, finansal sorunlar yaşayan şirketleri ayağa kaldırma veya hasarı minimum düzeyde tutmasıyla bir çeşit Midas dokunuşuna sahip olmasıyla sektörde ün kazanmıştı. ‘Dünyada birçok konuda, dokunduğu birçok işi altına çeviren kurumlar ve insanlar olduğundan, genellikle bu işi becerebilenlere “Midas dokunuşlu” olanlar denir.’ İflas eden dev enerji şirketi Enron’u 2000’li yılların başlarında yöneten John Jay Ray III, büyük başarılara imza attı. Ray III, daha önce Overseas Shipholding Group Inc. ve Nortel Networks Inc. gibi iflas eden devasa şirketlerin yeniden yapılandırma sorumlusu ve plan yöneticisi olarak görev yapmıştı. Ray III, Enron’da çalıştığı süre boyunca, 20 milyar dolardan fazla paranın dolandırılan yatırımcıların eline geri geçmesini sağladı.

FTX krizinin etkileri devam ederken, kripto para piyasası da zor bir dönemden geçiyor. FTX’in 3.1 milyar dolarlık borcu ve sektörde domino etkisi yaratması endişeye neden oluyor. Jay Bloomberg ile yaptığı röportajda, Bitcoin’i yalnızca insanlar içine para koyduğu için değeri olan bir “kutu” olarak tanımladı. Sektörde birçok projenin Ponzi şeması olduğunu ima eden yönetici, kripto paraları sert bir şekilde eleştirmişti. Uzman ayrıca, BTC‘nin dijital altın olmadığını belirtti. Yönetici daha öne de BTC’nin hedefine ulaşamayacağını iddia etmişti. Ancak bazı analistler bunun adil bir değerlendirme olmadığını vurguluyor. Altın binlerce yıl boyunca kullanımda iken, Bitcoin henüz emekleme aşamasında. Ancak, hack’lenme olayları da kripto paraların risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

FTX, Güven ve İmaj Sorunu Yarattı!

Bitcoin, Mtgox borsasında meydana gelen krizin ardından değer kaybetmişti. Ancak daha sonra orta vadede toparlandı. BTC, satış bakısına ve krizlere karşı savunmasız kalmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, FTX’in korkunç çöküşü, endüstri liderliğinin Satoshi Nakamoto gibi kahramanlardan Sam Bankman-Fried gibi dolandırıcılara geçişini simgeliyor. Satoshi, Bitcoin’i merkez bankacılarının ve politikacıların erişiminin ötesinde merkeziyetsiz bir dijital varlık olarak inşa etti. Bankman-Fried, Satoshi’nin ışık tuttuğu yolda ilerlemiyor.

FTX skandalı, kripto para yatırımcıları için korkunç bir felaket oldu. İmaj ve güven sorunu ortaya çıkarken, regülasyon çağrıları ortaya çıktı. Uzmanalr, Bankman-Fried’i ABD tarihinin en büyük dolandırıcı olan Bernie Madoff’a benzetiyor. Madoff, düzenleyicilerle samimiydi. SEC için danışma komitelerinde yer aldı ve oradaki yetkilileri işe aldı.