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Ne Ethereum Ne XRP! ABD’li Ünlü Milyarder Bu 3 Altcoin’e Yatırım Yaptı!

Daha önce kripto karşıtlığı ile bilinen ABD'li milyarder yatırımcı Bill Ackman, sürpriz bir açıklama yaptı. Ünlü yönetici, yatırım yaptığı projeleri paylaştı. 
12:00
22 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Daha önce kripto karşıtlığı ile bilinen ABD’li milyarder yatırımcı Bill Ackman, sürpriz bir açıklama yaptı. Ünlü yönetici, yatırım yaptığı projeleri paylaştı.

Bill Ackman, U Dönüşü Yaptı!

Hedge fonu yönetim şirketi Pershing Square’in kurucusu ve CEO’su, Helium, ORIGYN ve Goldfinch Finance’e yatırım yaptığını duyurdu. Twitter’dan yaptığı açıklamada ünlü iş adamı kripto paraların artık hayatımızın ve sistemin kalıcı bir parçası olduğunu söyledi. Regülasyonun gerekliliğine dikkat çeken Ackman, kripto paraların kullanım alanı ve işlevi ile benimsenme oranının artacağını iddia etti. Ünlü yatırımcı ayrıca kripto paraların küresel ekonomiyi büyütme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Ackman ayrıca, bazı blok zinciri projelerinin diğerlerinden daha fazla kullanım alanına ve işleve sahip olduğunu ve uzun vadede umut vaat ettiğini söyledi. Ackman, Helium’un bu projelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Helium, binlerce bireysel kullanıcı tarafından desteklenen, blok zinciri tabanlı bir kablosuz iletişim protokolleri ağıdır. Başlangıçta, sensörler ve izleyiciler gibi Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını güçlendirmeye odaklandı. Ağın şu anda yaklaşık bir milyon düğümü var; operatörler Helyum (HNT) token’ları ile teşvik ediliyor. Ackman, yaptığı açıklaamda “HNT’nin nihai olarak sınırlı arzı göz önüne alındığında, arz ve talep arasındaki denge ve Helium ekosisteminin diğer alanlardaki başarısıyla birlikte zamanla fiyatın artması kaçınılmaz. Bu nedenle HNT, fiyatı arz ve talep tarafından belirlenen değerli bir emtia haline geliyor.” ifadelerini kullandı.

Helium, Gelecek Vaat Ediyor!

Ackman ayrıca, yedi blockchain risk sermayesi fonuna yatırım yaptığını ve başlangıçta sektöre karşı temkinli olmasının ana nedeninin yüksek volatilite ve dolandırıcılık vakaları olduğunu ifade etti.  Milyarder, kripto portföyünün bir “hobi” olduğunu vurguladı. Ackman kripto paraların  artık uygun gözetim ve düzenleme ile topluma büyük fayda sağlama ve küresel ekonomiyi büyütme potansiyeline sahip olduğuna inandığını vurguladı. İş adamı  Helium Vakfı ile ile herhangi bir ilişkisi olduğunu reddetti ve sadece yatırım yaptığını yineledi.

Eylül ayında, topluluk oylamasından sonra Helium‘un Katman 1 blok zinciri Solana ağına taşındı. Helium’un kurucusu ve CEO’su Amir Haleem’e göre bunun nedeni, ekosistemi ölçeklendirmek. Helium Vakfı, yüksek işlem hacmi ve veri aktarım hızları nedeniyle Solana’da karar kıldı. Kasım ayında Helium ve Solana Labs, kısmen T-Mobile tarafından desteklenen bir akıllı telefon taşıyıcısı olan Helium Mobile hizmetini Solana’nın kripto entegreli akıllı telefonu Saga’ya getirmek için ortaklık duyurdu.

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