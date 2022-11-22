İddialara göre milyarlık kripto para şirketi Genesis eğer 1 milyar dolar acil kredi bulamazsa iflas açıklayacak. Bu durum kripto paraların daha da düşmesine neden olabilir.

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Kripto para hızla düşüyor ve Bitcoin 15.500 dolar seviyesine geriledi ilerleyen dakikalarda daha fazla düşüş görülebilir. Genesis resmen iflas sinyali verdi. Eğer bu gerçekleşirse kripto paralar milyarlarca dolarlık satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Üstelik başta Gemini borsası olmak üzere birçok kripto para şirketi direkt olarak Genesis’e maruz kalıyordu.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Genesis yeni finansman bulamazsa iflas edeceğini açıkladı. Hali hazırda Binance ile görüşmeler sürse de hafta sonu finansman temin edemeyen şirket iflasla karşı karşıya. Daha da kötüsü bu iflas birçok kripto para şirketinin daha çökmesine neden olacak. Bitcoin fiyatı Kasım 2020 tarihinden bu yana ilk defa 15.500 doların altına düştü. Öte yandan Bloomberg’in birkaç dakika önce yayınladığı bir rapora göre FTX, ABD tarafından zaten bir süredir soruşturuluyordu. Soruşturmaya aşina olan kişilere göre, Damian Williams liderliğindeki New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı, ABD ve offshore kolları olan kripto para birimi platformlarının kapsamlı bir incelemesi üzerinde birkaç ay çalıştı ve FTX’in devasa borsa operasyonlarını araştırmaya başladı.

Bu kişiler, odak noktasının Banka Gizlilik Yasası’na uyum olduğunu söyledi. Yetkililer, finansal kurumların kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek için adımlar atmasını gerektiren yasayı, ABD müşterilerine hizmet vermediklerini iddia eden kripto platformlarının peşine düşmek için kullandılar. Bahamalar merkezli FTX, dünyanın en büyük uluslararası kripto borsalarından birinin yanı sıra yasaya uyduğunu söyleyen FTX US adlı ayrı ve çok daha sınırlı bir mekanı işletiyordu. Manhattan’daki savcıların, Ocak ayındaki bir finansmanda yaklaşık 32 milyar dolar değer biçilen FTX çökmeden, kripto piyasasını bir dalışa göndermeden ve müşteri varlıklarını koruma vaatlerinin doğruluğu hakkında soruları gündeme getirmeden önce soruşturmalarında herhangi bir sonuca ulaşıp ulaşmadıkları belli değil. Söz konusu kişiler, bunun federal soruşturmayı yeni bir yörüngeye soktuğunu söyledi.

Genesis Battı Mı?

Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Genesis kredi birimi için nakit toplamakta zorlanıyor ve potansiyel yatırımcıları bunu yapamazsa iflas başvurusunda bulunabileceği konusunda uyarıyor. Bloomberg, FTX‘in bu ayın başlarında iflas başvurusunda bulunmasından bu yana firmaların likidite sıkışıklığı yaşadığını ve Binance de dahil olmak üzere en az 1 milyar dolar toplamak için birçok tarafla görüştüğünü yazdı. Bloomberg, Geneis’in “yakın zamanda” iflas başvurusunda bulunmayı planlamadığını ve mevcut durumu çözmek için çalıştığını belirten bir açıklamasına atıfta bulundu.

Başta Gemini borsası olmak üzere çok sayı kripto şirketi bu iflastan olumsuz etkilenecektir. Asıl dikkat çekici olan detaylardan biri ise günler önce Genesis’in FTX çöküşünden kaynaklı herhangi bir sorun yaşamadığını ve müşterilerine hizmet vereceğini söylemesiydi. Hakkında dedikodular dolaşan birçok şirket iddiaları böyle savuşturdu ancak sonrasında yalan söyledikleri ortaya çıktı. Kripto para tarihinin en zor günlerini yaşıyor olabiliriz.

Güncellleme: Reuters haberine göre Genesis yakın zamanda iflas başvurusunda bulunmayı düşünmüyor. Ancak iddialar bütünüyle reddedilmedi. Şirket birkaç gün önce acil 1 milyar dolarlık kredi bulamazsa ciddi sorunlar yaşayabileceğini açıklamıştı. Bugün gelen Bloomberg raporunda da Binance dahil 2 taraf ile yaptığı görüşmede başarıya ulaşamadıkları vurgulanıyordu.