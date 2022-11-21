Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? Bitcoin Alınır Mı?

Geçtiğimiz yıl bugünlerde Bitcoin almak eğlenceliydi. Ancak bugünlerde acı verici, peki ama zamanı ne zaman?
21:02
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin ve kripto paralar zorlu Ekim ayını geride bıraktı derken daha zor günlerin bizi beklediğini bilmiyormuşuz. Bitcoin fiyatı 2 yılın ardından yeniden 16.000 doların altına düştü. Daha önce eşine pek rastlanır bir şey değildi. Bitcoin genellikle ayı piyasalarında önceki boğa sezonunun zirvesine kadar makul düşüşler yaşardı. Ancak son 10 ayda yaşadıklarımız hiç normal değildi.

Bitcoin Ne Zaman Yükselir?

Kripto para yatırımcılarının bir kısmı bugünlerde %80’i aşan zararlarını sineye çekip satışlar yapıyor. Çünkü tam anlamıyla korku hakim ve yatırımcılar daha fazla kayıpların endişesini taşıyor. Dışarıda bekleyen ve dibi satın almak isteyen yatırımcılarda ise iştah zayıfladı. FTX çöküşünün henüz direkt etkilerini bile tam anlamıyla görebilmiş değiliz. Bitcoin fiyatını 15.000 dolarlı seviyelere iten FTX iflası birçok kripto para şirketini olumsuz etkiledi. Özellikle Genesis bugünlerde ciddi sorunlar yaşıyor. Üstelik 1 milyar dolarlık acil krediyi bulamazsa 1 milyar dolar değerinde varlık satması gerekecek ve bu durum kripto paralar üzerindeki satış baskısını artıracak.

Şimdi, Bitcoin ne zaman yükselir? Bitcoin fiyatını düşüren bu tarz kaosları yıllardır birçok kez yaşadık. Ancak yükseliş tüm bu kaosun kara bulutları dağılmaya başladığı sırada oldu. FTX olayını bir trafik kazasına benzetirsek araçta kolu kırılan BTC henüz olayın sıcaklığı geçmediği için doğru tepkiler veremiyor. En az birkaç hafta daha Bitcoin’in bu olayı fiyatlamaya devam etmesi bekleniyor. Elbette bu süreçte daha fazla iflas görmemeliyiz. Capo gibi popüler birçok analist ise Bitcoin fiyatının tarihi bir dip olarak 13.000-14.000 dolar aralığına düşeceğini söylüyor. Bu olur mu? Elbette olabilir ancak riskleri var.

Bitcoin Alınır Mı?

2020 başlarında Bitcoin almak isteyen biri için 3000-5000 dolar aralığı pahalı geliyordu. Herkes düşüşün daha fazla devam etmesini ve fiyatın 1.000 dolarlı seviyelere kadar inmesini bekliyordu. Bugün beklenen 13.000 dolar dibine benzer şekilde herkes bu duygu durumuna girmişti. Daha fazla kaybı müjdeleyen (!) sayısız analist yanıldı. Bitcoin yaklaşık 1 yıl sonra ATH seviyesine ulaştı ve 60.000 doları aştı. Peki ne oldu? O günlerde %80’i aşan kayıplarla satış yapan yatırımcılar hem bekledikleri için kayıp yaşadı hem de yanlış zamanda piyasanın dışına çıktıkları için potansiyel kazançlarından oldu.

Peki Fatih bugüne gel. Bu seviyelerden Bitcoin alınır mı? Bu sizin kendi risk profilinize göre özgür iradenizle vereceğini bir karardır. Eğer uzun vadede Bitcoin’in yürüyüşüne devam edeceğini düşünüyorsanız alabilirsiniz. Önünüzde 3 yol var.

  • Bu seviyeden Bitcoin alır daha fazla düşüş riskini göze almış olursunuz.
  • 000-14.000 dolar aralığını beklersiniz ve fiyat eğer buraya düşerse alırsınız. Ancak fiyat bu seviyeye düştüğünde de 9.000 dolar seviyelerini beklemek isteyebilirsiniz veya fiyat bu seviyeye düşmeden yükselişe de geçebilir.
  • Bitcoin fiyatı sizin için güvenli bir bölgeye tırmanır mesela 30.000 dolar üzerinde haftalık kapanış yapar ve sonra alırsınız. Stop bölgenizi 30.000 dolar yapıp yükselişin devam etmesini beklersiniz. Ancak burada da stop olup ufak bir zarara girebilir ve 16.000 seviyesindeki alım ihtimalinizin potansiyel kazançlarına üzülebilirsiniz.
  • Dördüncü bir ihtimal olarak Bitcoin sıfıra gider (15 yıldır her ayı sezonunda söylendiği gibi) Bitcoin almanıza gerek kalmaz.

Risk sizin, para sizin ve elbette karar sizin.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Aylardır Bilen Kripto Analisti! BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT Alınacak Seviyeleri Açıkladı!
Aylardır Bilen Kripto Analisti! BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT Alınacak Seviyeleri Açıkladı!
Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analistten Aykırı Yorum: Bu Hafta..!
Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analistten Aykırı Yorum: Bu Hafta..!
Bitcoin’de Büyük Çöküşü Öncesinde Duyuran İsimden “Yeni Trend” Uyarısı
Bitcoin’de Büyük Çöküşü Öncesinde Duyuran İsimden “Yeni Trend” Uyarısı
Santiment Açıkladı: Bitcoin (BTC) Bundan Düşüyor!
Santiment Açıkladı: Bitcoin (BTC) Bundan Düşüyor!
3 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Seviye Gelebilir! Domino Etkisi!
3 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Seviye Gelebilir! Domino Etkisi!
Tecrübeli Analist Dikkat Çekti: 5 Kez Bilen Göstergeden Bitcoin İçin Yeni Sinyal!
Tecrübeli Analist Dikkat Çekti: 5 Kez Bilen Göstergeden Bitcoin İçin Yeni Sinyal!
Tecrübeli Analistten Şaşkınlık Yaratan Bitcoin ve Elon Musk Yorumu: 70.000 Dolar!
Tecrübeli Analistten Şaşkınlık Yaratan Bitcoin ve Elon Musk Yorumu: 70.000 Dolar!
Dikkat! Forbes Korkutan Bitcoin Anketini Yayımladı: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Dikkat! Forbes Korkutan Bitcoin Anketini Yayımladı: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022