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Bitcoin ve kripto paralar zorlu Ekim ayını geride bıraktı derken daha zor günlerin bizi beklediğini bilmiyormuşuz. Bitcoin fiyatı 2 yılın ardından yeniden 16.000 doların altına düştü. Daha önce eşine pek rastlanır bir şey değildi. Bitcoin genellikle ayı piyasalarında önceki boğa sezonunun zirvesine kadar makul düşüşler yaşardı. Ancak son 10 ayda yaşadıklarımız hiç normal değildi.

Bitcoin Ne Zaman Yükselir?

Kripto para yatırımcılarının bir kısmı bugünlerde %80’i aşan zararlarını sineye çekip satışlar yapıyor. Çünkü tam anlamıyla korku hakim ve yatırımcılar daha fazla kayıpların endişesini taşıyor. Dışarıda bekleyen ve dibi satın almak isteyen yatırımcılarda ise iştah zayıfladı. FTX çöküşünün henüz direkt etkilerini bile tam anlamıyla görebilmiş değiliz. Bitcoin fiyatını 15.000 dolarlı seviyelere iten FTX iflası birçok kripto para şirketini olumsuz etkiledi. Özellikle Genesis bugünlerde ciddi sorunlar yaşıyor. Üstelik 1 milyar dolarlık acil krediyi bulamazsa 1 milyar dolar değerinde varlık satması gerekecek ve bu durum kripto paralar üzerindeki satış baskısını artıracak.

Şimdi, Bitcoin ne zaman yükselir? Bitcoin fiyatını düşüren bu tarz kaosları yıllardır birçok kez yaşadık. Ancak yükseliş tüm bu kaosun kara bulutları dağılmaya başladığı sırada oldu. FTX olayını bir trafik kazasına benzetirsek araçta kolu kırılan BTC henüz olayın sıcaklığı geçmediği için doğru tepkiler veremiyor. En az birkaç hafta daha Bitcoin’in bu olayı fiyatlamaya devam etmesi bekleniyor. Elbette bu süreçte daha fazla iflas görmemeliyiz. Capo gibi popüler birçok analist ise Bitcoin fiyatının tarihi bir dip olarak 13.000-14.000 dolar aralığına düşeceğini söylüyor. Bu olur mu? Elbette olabilir ancak riskleri var.

Bitcoin Alınır Mı?

2020 başlarında Bitcoin almak isteyen biri için 3000-5000 dolar aralığı pahalı geliyordu. Herkes düşüşün daha fazla devam etmesini ve fiyatın 1.000 dolarlı seviyelere kadar inmesini bekliyordu. Bugün beklenen 13.000 dolar dibine benzer şekilde herkes bu duygu durumuna girmişti. Daha fazla kaybı müjdeleyen (!) sayısız analist yanıldı. Bitcoin yaklaşık 1 yıl sonra ATH seviyesine ulaştı ve 60.000 doları aştı. Peki ne oldu? O günlerde %80’i aşan kayıplarla satış yapan yatırımcılar hem bekledikleri için kayıp yaşadı hem de yanlış zamanda piyasanın dışına çıktıkları için potansiyel kazançlarından oldu.

Peki Fatih bugüne gel. Bu seviyelerden Bitcoin alınır mı? Bu sizin kendi risk profilinize göre özgür iradenizle vereceğini bir karardır. Eğer uzun vadede Bitcoin’in yürüyüşüne devam edeceğini düşünüyorsanız alabilirsiniz. Önünüzde 3 yol var.

Bu seviyeden Bitcoin alır daha fazla düşüş riskini göze almış olursunuz.

alır daha fazla düşüş riskini göze almış olursunuz. 000-14.000 dolar aralığını beklersiniz ve fiyat eğer buraya düşerse alırsınız. Ancak fiyat bu seviyeye düştüğünde de 9.000 dolar seviyelerini beklemek isteyebilirsiniz veya fiyat bu seviyeye düşmeden yükselişe de geçebilir.

Bitcoin fiyatı sizin için güvenli bir bölgeye tırmanır mesela 30.000 dolar üzerinde haftalık kapanış yapar ve sonra alırsınız. Stop bölgenizi 30.000 dolar yapıp yükselişin devam etmesini beklersiniz. Ancak burada da stop olup ufak bir zarara girebilir ve 16.000 seviyesindeki alım ihtimalinizin potansiyel kazançlarına üzülebilirsiniz.

sizin için güvenli bir bölgeye tırmanır mesela 30.000 dolar üzerinde haftalık kapanış yapar ve sonra alırsınız. Stop bölgenizi 30.000 dolar yapıp yükselişin devam etmesini beklersiniz. Ancak burada da stop olup ufak bir zarara girebilir ve 16.000 seviyesindeki alım ihtimalinizin potansiyel kazançlarına üzülebilirsiniz. Dördüncü bir ihtimal olarak Bitcoin sıfıra gider (15 yıldır her ayı sezonunda söylendiği gibi) Bitcoin almanıza gerek kalmaz.

Risk sizin, para sizin ve elbette karar sizin.