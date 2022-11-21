Dünya Kupası ile birlikte fiyatında ciddi bir hareket beklenilen CHZ için fiyat hareketleri hiç de istenildiği gibi olmamış gibi görünüyor.

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FIFA dünya kupası öncesinde Chiliz (CHZ), çoğu altcoin’in genel kripto para piyasası fiyat hareketinin aksine ağırlıklı olarak yeşil bölgede işlem gördü.

Ancak, 20 Kasım’da küresel turnuvanın başlamasının ardından, takımların taraftar token’ları oluşturmasına olanak tanıyan Chiliz ağı, ayıların avantaj sağlamaya başlamasıyla yükseliş ivmesini kaybetti. Şu anda token günlük %16 kayıpla 0,19 dolardan işlem görürken, haftalık grafikte yaklaşık %6’lık bir düşüş söz konusu.

CHZ neden düşüyor?

CHZ düşüşü için belirli bir neden gösterilemese de, taraftar token ekosistemi, devam eden likidite endişelerinin ortasında genel piyasa belirsizliğine paralel olarak durumdan nasibini almış olabilir. İlginç bir şekilde token, Dünya Kupası başlamadan önce satışların başlamasıyla birlikte 19 Kasım’da 0,27 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştı.

Şu anda, ilk yatırımcıların sürekli satış baskısı nedeniyle kâr elde edebileceği düşünüldüğünde token’ın önceki yüksek seviyelerini geri kazanıp kazanamayacağı belirsizliğini koruyor. CHZ’nin sürekli olarak önemli destek seviyelerini kaybetmesiyle birlikte, EGrind26 takma adlı kripto analisti token’ın son performansının bir “söylentiyi al, haberi sat” olayı olabileceğini öne sürdü.

Analiste göre:

Chiliz şu ana kadar söylentiyi satın al, haberi sat durumundaymış gibi görünüyor. 20 D SMA talebini haftalık kapanışta reddetti… BMSB tabanını ve RSI direnç çizgisi geri testini tuttu.

Aynı zamanda, CHZ’nin son fiyat hareketi, varlığın 50 günlük SMA değeri olan 0,21 doların altına inmesinin ardından geldi. Bu nedenle token 0,14 dolara doğru daha da düşme olasılığıyla karşı karşıya.

Diğer taraftan, boğalar artan alım baskısıyla güçlenerek yükselişe geçerse CHZ’nin hala yükselme şansı olabilir. Odak noktası, alıcıların fiyatları yaklaşık 0,20 dolara çıkarması ve daha sonra 0,25 doları hedeflemesi ve muhtemelen 0,30 dolar direnç seviyesini alması olabilir.

Alıcıların faaliyetlerinin yanı sıra Chiliz, varlığa daha fazla fayda sağlamak için potansiyel olarak ağ geliştirme girişimlerine güveniyor. Örneğin, platformun CEO’su Alexandre Dreyfus, yaklaşan Chiliz Chain 2.0 sunumunun varlığı yeni zirvelere götürebileceğini belirtti.

CHZ Teknik Analizi

Ayrıca, CHZ teknik analizi de 15’te ‘satış’ öneren bir özetle düşüş eğilimine uyum sağlarken, hareketli ortalamalar günlük göstergelerde 13’te güçlü bir satış için nabız yokluyormuş gibi görünüyor.

Genel olarak, son piyasa performansı Dünya Kupası öncesi beklentilere ters düşüyor. Özellikle, CHZ’nin bir ay süren turnuvalar sırasında muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyelerini hedefleyeceğine dair genel bir fikir birliği vardı.

Son olarak, CHZ piyasa koşullarına, özellikle de altcoinlere zarar veren FTX kripto borsasının çöküşünden kaynaklanan serpintiye karşı güçlü duruş sergileyememe ihtimalini de yatırımcılara göstermiş oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.