Dünya kupası yaklaşırken CHZ için yeni bir özellik daha duyuruldu. Bu özelliğin fiyat üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği konuşulanlar arasında.

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Spor ve eğlence için dünyanın önde gelen blockchain fintech sağlayıcısı olarak adlandırılan Chiliz (CHZ), geçtiğimiz günlerde Chiliz Chain 2.0 blockchain’inin halka açık test ağı (Scoville) için beşinci aşamayı duyurdu.

Ağ, 18 Kasım’da attığı bir tweet ile Scoville’in beşinci aşamasının CHZ staking ve yönetişimini blok zincirine getireceğini doğruladı. Bu aşama, NFT’s kampanyasından ve son blok zinciri denetiminden önce gelecek ve ardından Chiliz Chain 2.0 ana ağda başlatılacak.

Sektöre Öncülük Ediyor

Scoville, Mart ayında Chiliz Chain 2.0 blok zinciri için halka açık test ağı olarak başlatıldı. Duyuru blog yazısına göre Chiliz Chain 2.0, özellikle spor ve eğlence sektörleri için yaratılan ilk Layer-1 blok zinciri olarak tasarlandı.

Spor ve eğlence markalarının NFT’leri ve taraftar token’larını yaratmalarını, DeFi ürünleri ve Play2Earn oyunları oluşturmalarını ve etkinlik, sadakat ve satış programları oluşturmalarını sağlayarak Web3’ün büyük potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacaktı.

CHZ Yara Almadan Atlattı

Chiliz yerel coin’i CHZ, 0,2522 dolar ile Trust Wallet Token (TWT)’den sonra geçen hafta en fazla kazanç sağlayan ikinci kripto para birimi oldu. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, CHZ’nin fiyatı son yedi günde %25 oranında arttı.

Piyasanın geri kalanı kripto para borsası FTX’in beklenmedik çöküşünün etkisi altında kalmaya devam ederken, CHZ’nin fiyatı 6 Kasım ile 10 Kasım arasında anlık olarak düştü. Ancak, fiyat hemen bir toparlanma yaşadı CoinMarketCap’in verilerine göre, 10 Kasım’dan bu yana, altcoin’in fiyatı %67’lik bir büyüme yaşadı.

Fiyatındaki artışa ek olarak, sosyal aktivitesi de önemli ölçüde yükseldi. Kripto para birimi sosyal analiz aracı Lunarcrush’tan alınan verilere göre, 18 Kasım itibarıyla CHZ’nin toplam sosyal aktivitesi 460.155 ile altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ayrıca, ortalama sosyal katılımcı sayısı 2.604 olarak gerçekleşti. Analiz platformunun da belirttiği gibi, CHZ Token resmen bu ayı piyasasında yanıyormuş gibi göründü.

Coin Sahipleri Dikkat

Analitik platformu Santiment’ten alınan veriler, CHZ hold etmenin son üç ayda önemli ölçüde kârlı bir işlem olduğunu ortaya koydu. Bu yazı itibariyle, altcoin şirketin piyasa değerinin gerçekleşen değere (MVRV) oranı %115,73’tü. Bu, tüm CHZ sahiplerinin varlıklarını mevcut fiyatından satmaları durumunda, yatırımlarından iki kat kâr elde edecekleri anlamına geliyor.

Buna ek olarak, FTX ile ilgili sorunlar çözüldükçe, yatırımcılar kararlılıklarını korudu ve olumlu hava CHZ’yi takip etmeye devam etti. Yazım zamanında, ağırlıklı hissiyatı 0,517 seviyesindeydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.