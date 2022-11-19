Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Güncelleme CHZ Yatırımcılarının İştahını Kabartacak: Kanatlanıp Uçabilir!

Bu Güncelleme CHZ Yatırımcılarının İştahını Kabartacak: Kanatlanıp Uçabilir!

Dünya kupası yaklaşırken CHZ için yeni bir özellik daha duyuruldu. Bu özelliğin fiyat üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği konuşulanlar arasında.
23:10
19 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Spor ve eğlence için dünyanın önde gelen blockchain fintech sağlayıcısı olarak adlandırılan Chiliz (CHZ), geçtiğimiz günlerde Chiliz Chain 2.0 blockchain’inin halka açık test ağı (Scoville) için beşinci aşamayı duyurdu.

Ağ, 18 Kasım’da attığı bir tweet ile Scoville’in beşinci aşamasının CHZ staking ve yönetişimini blok zincirine getireceğini doğruladı. Bu aşama, NFT’s kampanyasından ve son blok zinciri denetiminden önce gelecek ve ardından Chiliz Chain 2.0 ana ağda başlatılacak.

Sektöre Öncülük Ediyor

Scoville, Mart ayında Chiliz Chain 2.0 blok zinciri için halka açık test ağı olarak başlatıldı. Duyuru blog yazısına göre Chiliz Chain 2.0, özellikle spor ve eğlence sektörleri için yaratılan ilk Layer-1 blok zinciri olarak tasarlandı.

Spor ve eğlence markalarının NFT’leri ve taraftar token’larını yaratmalarını, DeFi ürünleri ve Play2Earn oyunları oluşturmalarını ve etkinlik, sadakat ve satış programları oluşturmalarını sağlayarak Web3’ün büyük potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacaktı.

CHZ Yara Almadan Atlattı

Chiliz yerel coin’i CHZ, 0,2522 dolar ile Trust Wallet Token (TWT)’den sonra geçen hafta en fazla kazanç sağlayan ikinci kripto para birimi oldu. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, CHZ’nin fiyatı son yedi günde %25 oranında arttı.

Piyasanın geri kalanı kripto para borsası FTX’in beklenmedik çöküşünün etkisi altında kalmaya devam ederken, CHZ’nin fiyatı 6 Kasım ile 10 Kasım arasında anlık olarak düştü. Ancak, fiyat hemen bir toparlanma yaşadı CoinMarketCap’in verilerine göre, 10 Kasım’dan bu yana, altcoin’in fiyatı %67’lik bir büyüme yaşadı.

Fiyatındaki artışa ek olarak, sosyal aktivitesi de önemli ölçüde yükseldi. Kripto para birimi sosyal analiz aracı Lunarcrush’tan alınan verilere göre, 18 Kasım itibarıyla CHZ’nin toplam sosyal aktivitesi 460.155 ile altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ayrıca, ortalama sosyal katılımcı sayısı 2.604 olarak gerçekleşti. Analiz platformunun da belirttiği gibi, CHZ Token resmen bu ayı piyasasında yanıyormuş gibi göründü.

Coin Sahipleri Dikkat

Analitik platformu Santiment’ten alınan veriler, CHZ hold etmenin son üç ayda önemli ölçüde kârlı bir işlem olduğunu ortaya koydu. Bu yazı itibariyle, altcoin şirketin piyasa değerinin gerçekleşen değere (MVRV) oranı %115,73’tü. Bu, tüm CHZ sahiplerinin varlıklarını mevcut fiyatından satmaları durumunda, yatırımlarından iki kat kâr elde edecekleri anlamına geliyor.

Buna ek olarak, FTX ile ilgili sorunlar çözüldükçe, yatırımcılar kararlılıklarını korudu ve olumlu hava CHZ’yi takip etmeye devam etti. Yazım zamanında, ağırlıklı hissiyatı 0,517 seviyesindeydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Dikkat! Terra Classic (LUNC) Yatırımcılarına Resmi Uyarı Geldi! İşte Ayrıntılar!
Dikkat! Terra Classic (LUNC) Yatırımcılarına Resmi Uyarı Geldi! İşte Ayrıntılar!
Bugün Yüzde 6900 Artan Altcoin! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Bugün Yüzde 6900 Artan Altcoin! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Yüzde 2000 Arttı! SNM Coin Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Yükseliyor?
Yüzde 2000 Arttı! SNM Coin Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Yükseliyor?
Analistten Bu Altcoinde Düşüş Senaryosu: Yarısından Fazlasını Kaybedebilir!
Analistten Bu Altcoinde Düşüş Senaryosu: Yarısından Fazlasını Kaybedebilir!
Chiliz’de (CHZ) FIFA Heyecanı! On-Chain Verilerde Hareketlilik Artıyor!
Chiliz’de (CHZ) FIFA Heyecanı! On-Chain Verilerde Hareketlilik Artıyor!
2022 Çöküşünü Bilen İsim: Bitcoin ve Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Sırada Bu Var!
2022 Çöküşünü Bilen İsim: Bitcoin ve Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Sırada Bu Var!
Popüler Altcoin’in Kurucu Ortağından Dikkat Çeken Elon Musk Çıkışı: Ona Boyun Eğeceğim
Popüler Altcoin’in Kurucu Ortağından Dikkat Çeken Elon Musk Çıkışı: Ona Boyun Eğeceğim
Tron’da Son Durum: Ağ Aktivitesindeki Artış Ne Anlama Geliyor?
Tron’da Son Durum: Ağ Aktivitesindeki Artış Ne Anlama Geliyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022