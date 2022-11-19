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Ünlü Bitcoin Modeli Rekor Kırdı: 2011 Seviyesini Geçti!

Ünlü Bitcoin (BTC) modeli Stock to Flow (S2F) başka bir deyişle stok akış modeli yeni bir rekor kırdı.
21:00
19 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü Bitcoin (BTC) modeli Stock to Flow’un (S2F) başka bir deyişle stok akış modelinin yaratıcısı PlanB, FTX krizinin baş göstermesinden bu yana BTC’nin fiyat hareketleri ile “dünyanın sonu gelmiş gibi hissettirdiğini” söyledi.

S2F’de Yeni Rekor Kırıldı

En büyük kripto para Bitcoin, şu anda Stock to Flow (S2F) modeline göre olması gereken hedef fiyattan hiç olmadığı kadar uzakta seyrediyor. Güncel fiyatlarla BTC/USD paritesi, modelin öngördüğü fiyat artışından daha önce hiç görülmemiş ölçüde sapmış durumda.

Zaten büyük bir satış baskısıyla karşı karşıya olan Bitcoin’in üzerindeki baskı, dev kripto para borsası FTX krizinin patlak vermesiyle daha da arttı. Bu durum, başta madenciler olmak üzere Bitcoin ağının pek çok temel yönünü etkilemekle birlikte, en iyi bilinen Bitcoin modellerinin bazılarında da baskının hissedilmesiyle sonuçlandı. Bu modellerin arasında, BTC için fiyat tahminleri üretme konusunda giderek daha fazla zorlandığı görülen S2F başı çekiyor.

Bitcoin’in 2021’in Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına kadar büyük son derece popüler olan ve herkes tarafından kullanılan modelin temeli blok ödülü yarılanmasına (halving) dayanıyor. S2F önemli fiyat sapmalarına izin veren ve yalnızca yukarı yönde değil aynı zamanda aşağı yöndeki sapmaları da hesaba katan bir model olsa da şu anda işaret ettiği fiyat hedefi mevcut fiyatlardan önemli ölçüde sapmış durumda.

S2F Multiple’a göre, model Bitcoin’in 19 Kasım’da 72 bin doların biraz üzerinde işlem görmesini öngörüyordu. O tarihte modelin sapma katsayısı -1,47’ydi. 10 Kasım’da FTX krizinin patlak vererek piyasası sarmasıyla sapma katsayısı -1,53’e ulaştı. Böylece S2F, ömrü boyunca gördüğü en yüksek negatif katsayı değerini gördü.

PlanB: “Dünyanın Sonu Gelmiş Gibi Hissediyorum”

Analitik platformu LookIntoBitcoin, bir kez daha S2F modelindeki sapmaya işaret etti. S2F modelinin LookIntoBitcoin’in modeli ile birleştiren Philip Swift, konuya ilişkin attığı tweet’inin bir bölümünde, “Fiyat şimdi S2F çizgisinin her zamankinden daha da altına indi. Şu anda modelde -1,26’lık bir sapma söz konusu. 2011’de tüm zamanların en düşük seviyesi olan -1,21’e kıyasla çok daha yüksek bir sapma bu.” eklemesini yaptı.

S2F modelinin geliştiricisi olan anonim kripto para analisti PlanB’nin modelin sağladığı faydaya ilişkin soğukkanlılığını koruduğu görülüyor. Modele ilişkin attığı bir tweet’inde “Dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyorum, ancak FTX muhtemelen uzun vadeli radarda sadece küçük bir sapma olarak kalacak” dedi.

PlanB, bu yıl Bitcoin için ürettiği fiyat tahminleriyle ilgili olarak modeli temelinin hatalı olduğu iddiaları da dahil olmak üzere, giderek daha güçlü suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Hedef ve spot fiyat arasındaki artan sapmaya yanıt veren analist, fiyatın nispeten geniş bir aralıkta hareket ettiğini ve modelin geçerliliğini korumasının bile hiç öngörü olmamasından daha faydalı olduğunu savundu.

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