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2022 Çöküşünü Bilen İsim: Bitcoin ve Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Sırada Bu Var!

Bu yıl Bitcoin'de (BTC) yaşanan çöküşü öncesinde tespit ederek duyuran kripto para analisti Capo, BTC'nin ve yatırımcıların favori altcoin'inin yeni ayı piyasası diplerine doğru yol aldığını iddia etti.
20:00
19 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yıl Bitcoin‘de (BTC) yaşanan çöküşü öncesinde tespit ederek duyuran ve yakından takip edilen kripto para analisti Capo, en büyük kripto paranın ve yatırımcıların favori altcoin’inin yeni ayı piyasası diplerine doğru yol aldığını iddia ederek yatırımcıları uyardı.

Yeni Dip Yolculuğu Başladı

Anonim kripto para analisti Capo, 665 binden fazla Twitter takipçisine kripto para piyasasındaki rallilerin boğaları tuzağa düşürmek için olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi:

Baktığımda ne mi görüyorum?

– Teknik veriler kötü görünüyor (BTC fiyatı Haziran ayının en düşük seviyesinin altında, göstergeler düşüş eğiliminde, fonlama sıfırlandı…)
– Her zamanki gibi aynı boğa tuzakları ama daha da zayıf. İnsanlar onlara kanıyor.
– Gerçek olamayacak şekilde “treni kaçıracaksın” gibi yorumlar yapılıyor.

Bu iş daha bitmedi. Muhtemelen son bir kapitülasyon daha olacak.

Bitcoin’e bakan Capo, kısa vadede daha düşük seviyelere bir düşüş yaşanacağına inandığını belirterek “Günaydın! BTC‘nin 12 bin ila 14 bin dolara düşmesi an meselesi. Altcoin’ler çok daha düşük (ortalama yüzde 40 – yüzde 50 düşüş) seviyelere gerileyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para analisti, ayrıca düşüş tezini destekleyen ve BTC’nin 17 bin 600 dolardaki desteği dirence çevirdiğini gösteren bir grafiği paylaşarak “Bit grafik bin kelimeye bedeldir” dedi.

Capo’nun paylaştığı grafiğe bakıldığında, analistin Bitcoin’in 12 bin dolar ila 14 bin dolar arasındaki kapitülasyon hedefine ulaştıktan sonra sert bir toparlanmanın fitilini ateşlemesini beklediği görülüyor.

En büyük kripto para BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,85 düşüşle 16 bin 641 dolardan işlem görüyor.

Cardano Yatırımcılarını Uyardı

Odağını akıllı sözleşme protokolü Cardano‘ya (ADA) kaydıran Capo, Ethereum’un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen altcoin için 0,16 ila 0,20 dolar aralığında bir fiyat hedefi belirlemiş durumda.

Bu yazının yazıldığı sırada ADA, son 24 saatte gösterdiği yüzde 1,99 düşüşle 0,324 dolardan el değiştiriyor. Bu, analistin öngörüsünün gerçekleşmesi güncel fiyatlarla altcoin’in yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetmesi anlamına geliyor.

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