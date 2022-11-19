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Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?

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Bugün sana gas ücretlerinden bahsetmek istiyorum. Bildiklerimi ve öğrendiklerimi sana aktarmaya çalışacağım. O yüzden gas ücreti nedir (?), niçin yükselir (?) neden bu kadar yüksek miktar da ödeme gerçekleştiririz (?) ya da alım satım işlemleri yaparken hangi zaman dilimlerini seçmeliyiz gibi sorulara cevaplar vermeye çalışacağım.

NFT’ler ve kripto paralar ile ilgileniyorsak, bu alanda alım satım işlemleri gerçekleştiriyorsak bu kavramları bir şekilde duymuş olmamız lazım. O sebeple bu kavramlara hakim olanlar aramızda vardır ama bilmeyenler için gas ücreti kavramını bilmelerinde yarar var. Çünkü NFT’ler üzerine yaptığımız çoğu işlemlerde bu gas ücreti kavramını kullanmış oluyoruz. Yani NFT’e verdiğimiz para dışında bizden her işlem sonucunda bir miktar daha para çıkmış oluyor.

İçerik Rehberi

Gas Ücreti Nedir?

Gas ücretlerini eğer bir NFT alım satım işlemi gerçekleştiriyorsak, aynı kripto paralarda yaptığımız alım satım işlemlerinde ki ödediğimiz komisyon ücretlerine benzetebiliriz. Fark olarak, kripto paralarda ödediğimiz komisyon ücretleri borsaya giderken NFT’lerde gas ücreti dediğimiz ücretler madenci dediğimiz kişilere gider. Nasıl yani? Burada madenci  dediğimiz şey, hatırlarsanız bir ara televizyonlarda haberlere konu olmuştu. Ekran kartlarının toplanıp enerji sarf ederek kripto alanında üretim yapılma işlemlerinden bahsediyorum. Örneğin; Ethereum ağının kullanılarak Ethereum üretilmesi gibi… Birazcık daha açacak olursam, madenci dediğimiz kişiler ekran kartları sayesinde blockchain ekosisteminde kazıma işlemi dediğimiz işlemi gerçekleştirdiği için bu ağın canlı tutulmasını ve sürekli var olmasını sağlarlar. Bu işlemleri gerçekleştirirken ortaya bloklar çıktığından ve bizlerin yaptığı her işlem de  bu bloklar içinde saklandığından aslında bir hizmet vermiş olurlar. Biz de hava parası dediğimiz bu gas ücretlerini madencilere ödemiş oluruz.  Yani bir Opensea NFT pazarında NFT aldığınız zaman oradaki gas ücreti Opensea NFT pazarına gitmez. İşte biz o hava parasını madenci dediğimiz kişilere ödemiş oluruz.

Olayın daha derinliklerine inmek istiyorsak eğer aşağıda bıraktığım video sayesinde;

– Gas ücreti niçin yükselir?
– Neden bu kadar yükse miktarda gas ücreti öderiz?
– NFT alım satımı gerçekleştirirken hangi zaman dilimleri seçersek doğru olur?

gibi sorulara sizler için yanıt vermeye çalışıyorum.

Bir sonraki yazı ve videomda görüşmek üzere.

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