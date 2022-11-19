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Tron’da Son Durum: Ağ Aktivitesindeki Artış Ne Anlama Geliyor?

Popüler bir altcoin olan Tron (TRX) analistlere göre, düşüş momentumundan kurtulamadı ve mücadeleye devam ediyor.
16:30
19 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron Blockchain’i ile aynı adı taşıyan yerel kripto para birimi Tron (TRX), düşüş momentumundan kurtulamadı ve mücadeleye devam ediyor. Coingecko verilerine göre, piyasa değeri açısından en büyük 16. kripto para birimi bu yazının yazıldığı sırada 0,051 dolardan işlem görüyor. Son yedi gün içinde altcoin neredeyse %10 düşerken, son iki haftada %20 değer kaybetmiş durumda.

Tron Network Aktivitesi

Blockchain ağının resmi Twitter hesabı TRON DAO, protokolün 7 Kasım – 13 Kasım dönemindeki performansının bazı önemli noktalarını paylaştı. Belirli bir zaman diliminin sonunda, blok zinciriyle ilişkili toplam hesap sayısı 119.949.499’a ulaşırken, blok zinciri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam sayısı 4.19 milyara ulaştı. TRON’un blok zinciri zirvesi 45,83 milyonu aştı ve Kilitli Toplam Değeri (TVL) 12,3 milyar dolarla zirve yaptı.

Hem ağ etkinliğindeki hem de değerdeki bu etkileyici büyümenin, kripto alanının FTX kripto platformunun çöküşünün olumsuz etkileriyle harap olduğu aynı hafta boyunca gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor.

Tron Kurucusundan NFT Yorumu

Yakın tarihli bir röportajda, TRON’un kurucusu Justin Sun, non fungible token (NFT) endüstrisinin mevcut durumu hakkındaki fikirlerini dile getirdi. Sun’a göre, ne yazık ki, şu anki NFT tokenları fayda açısından pek bir şey sunmuyor ve bu dijital varlık sınıfı yakın gelecekte katlanarak büyümeyi umuyorsa, bu durum mutlaka ele alınmalı.

Sun, Web3 gelişiminin bu önemli bölümü sırasında, bu özelleştirilebilir tokenların birçok ilerlemenin ve projenin odak noktası olacağını söyleyerek bu noktayı vurguladı. NFT ekosistemi de işlem sayısı ve işlem hacmi açısından bir artış kaydetmeyi başardığından, TRON bu bölümde de iyi gidiyor gibi görünüyor.

Ancak bu noktada yatırımcılar, Justin Sun’ın kripto para ekosisteminin “şımarık çocuğu” gibi göründüğünü unutmamalı ve analistlerin Tron konusunda uyarılarını kulak ardı etmeden işlemler yapmalı.

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