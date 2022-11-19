Katar'daki FIFA Dünya Kupası, kripto para ayı piyasasına rağmen milli futbol takımı taraftar tokenlarının değerini artırıyor gibi görünüyor.

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Katar’daki FIFA Dünya Kupası, kripto para ayı piyasasına rağmen milli futbol takımı taraftar tokenlarının değerini artırıyor gibi görünüyor.

Dünya Kupası Hype’ı

Bazı fan token fiyatlarının kripto para birimlerinde yaşanan ayı piyasasına rağmen toparlandığı görülüyor. Büyük yükseliş trendinin merkezinde 20 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında Katar’da yapılacak olan Dünya Kupası yer alıyor.

Taraftar tokenları, taraftarların favori takımlarının kararlarına katılmalarını ve takımla daha yakın ilişki kurmalarını sağlayan kripto para birimleridir. Ayrıca spor kulüpleri ve milli takımlar için geleneksel gelir kaynaklarının dışında yeni sponsorluk fırsatları yaratıyorlar.

Analistlere göre bu süre içinde en çok dikkat çeken fan tokenlardan biri İspanya Milli Futbol Takımı Taraftar Tokenı (SNFT). SNFT, 0,20 dolar ile dibi gördükten dokuz gün sonra 19 Kasım’da %170 artışla 0,54 dolara ulaştı.

SNFT’nin diğer taraftar kripto tokenlarına karşı daha iyi performansı, İspanyol futbol takımının 2022’de Dünya Kupası’nı kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunun düşünülmesini yansıtıyor olabilir. Analistlere göre ise SNFT, Dünya Kupası sırasında rallisini sürdürme potansiyeli gösteriyor ve fiyatının İspanya Milli Futbol takımının performansını yansıtacağı ifade ediliyor. SNFT yazının yayına hazırlandığı sırada 0,51 dolardan işlem görüyor.

Diğer Fan Tokenlar

Brezilya Milli Futbol Takımı Taraftar Tokenı (BFT), kripto piyasasının ikinci favori taraftar tokenı gibi görünüyor. Fiyatı sadece dokuz günde %130 artarak 10 Kasım’da 0,45 dolardan 19 Kasım’da 1 doların üzerine çıktı.

Bunun yanında Portekiz Milli Takım Taraftar Tokeni (POR), 3,10 dolara düştükten dokuz gün sonra, 19 Kasım’da yaklaşık %100 artışla 6 dolara yükselen ve devam eden taraftar tokeni yükselişinde en iyi üçüncü performans gösteren oyuncu oldu. Analistlere göre Portekiz için Dünya Kupası’nda devam eden başarı, daha fazla kazanç sağlanmasını mümkün kılabilir. Bu noktada analistler 7 dolara doğru bir yükseliş olabileceğini ifade ediyor.