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“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala yönünü yukarı çeviren Chiliz (CHZ), 0,25 dolar seviyesinin üzerine çıkarken birkaç direnç noktasını delip geçti.
09:15
19 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 Dünya Kupası‘nın başlamasına saatler kala yönünü yukarı çeviren Chiliz (CHZ), 0,25 dolar seviyesinin üzerine çıkarken birkaç direnç noktasını delip geçti. Böylece, Chiliz fiyatı 0,25 dolar seviyesindeki direnci geçme noktasına dayanmış oldu ve yatay çizgileri takip eden alıcılar için bir giriş fırsatı sundu. Peki güncel fiyatlarla CHZ alınır mı, yoksa düzeltme mi beklenmeli? Gelin sorunun yanıtını verdiğimiz analizimize geçelim.

Chiliz’de Dünya Kupası Rallisi

Chiliz fiyatı son üç aydır megafon formasyonu içinde aşağı ve yukarı hareketler yapıyor. CHZ, 10 Kasım’da yükseliş eğilimli bir mum deseniyle destek trend çizgisinden toparlandı. Piyasa liderlerindeki (Bitcoin ve Ethereum) durağan görünüme rağmen Chiliz fiyatı istikrarlı bir şekilde yükseldi. Üstelik bu yükseliş rallisiyle iki hafta içinde yüzde 10’un üzerinde bir büyüme kaydedildi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre son 24 saate yüzde 4’ün üzerinde yükselen CHZ, son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 22,13 ve yüzde 49,37 değer kazandı. Şu anda CHZ’nin önündeki en yakın direnç seviyesi 0,255 dolarda.

Bu nedenle, 0,255 doların üzerinde olacak bir günlük mum kapanışı Chiliz fiyatında daha fazla yükselişin önünü açabilir. Yükseliş senaryosunda, megafon modeliyle devam eden boğa döngüsünde fiyatın 0,3 dolardaki genel trend çizgisine ulaşması beklenebilir. Bu trend çizgisinin üzerinde olacak herhangi bir kırılım, daha fazla yükselişin önünün açılmasını sağlayabilir. Öte yandan, fiyatın yükselen trend çizgisine gelip, beklediği ivmeyi bulamayarak düşmesi ihtimali için de dikkatli olunması gerekiyor.

CHZ için Teknik Göstergeler

MACD göstergesi, son düzeltmeye rağmen nötr çizginin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yani piyasa duyarlılığı yükseliş eğilimini koruyor. Altcoin‘in yükseliş eğilimi  göstermesi daha fazla alıcıyı çekilmesini sağlayabilir. Düz EMA’lar (20, 50, 100 ve 200) yukarı doğru dönerek toparlanma rallisinin yeniden başladığına dair bazı öncü işaretler veriyor.

Chiliz içi gün içinde dikkatle takip edilmesi gereken fiyat seviyeleri:

  • Direnç seviyeleri: 0,283 dolar ve 0,3 dolar
  • Destek seviyeleri: 0,255 dolar ve 0,23 dolar

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