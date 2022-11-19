Kıdemli kripto para analisti Michaël van de Poppe'nin radarındaki üç altcoini paylaşarak takipçilerine kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

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FTX’in çöküşünün etkileri devam ediyor. Kriz ortamının etkisinden kurtulmaya çalışan Bitcoin (BTC) toparlanma sürecinde. Ayrıca yaşanan kriz piyasalarda yoğun miktarda korku, belirsizlik ve şüpheye (FUD) yol açtığı belirtildi. Piyasalardaki kara bulutlar etkisini sürdürürken bir analist çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Altcoinde Giriş Fırsatı

Uzman kripto para analisti Michaël van de Poppe, popüler altcoinlerden Ripple (XRP), Chainlink (LINK) ve “muazzam büyüme yaşadığını” belirttiği bir token için planlarını açıklamadan önce mevcut kripto para piyasaları hakkında görüşlerini paylaştı. Kıdemli analist van de Poppe açıklamalarında genel kripto para piyasası adına şunları söyledi:

Yatırımcıların mevcut piyasa koşullarından dolayı tedirgin olması gayet doğal bir durum. Ancak oluşan FUD, belirsizlik ortamının artış sağlamasına neden oluyor.

Bununla birlikte Chainlink grafiklerini ele alan kıdemli analist, LINK’in mevcut fiyat seviyesinin yukarı yönlü devam edebileceğini öne sürerek uzun vadeli holder’lar için bir fırsat sunduğunu belirtti. Uzman isim açıklamada şunları söyledi:

LINK hala düşük seviyelerde konsolide oluyor ve yatırım amaçlı bakmak istiyorsanız iyi bir giriş.

Yüzde 124 Fiyat Artışı

Ardından Van de Poppe, son yedi gün içinde %124 artış gösteren bir altcoin olan SafePal’ı (SFP) ele alarak yorumlarını bildirdi. Popüler analist, SFP’nin kısaca bir hedefini anlatarak altcoin hakkında şunları vurguladı:

Bazı seviyelerde bunu günlük ticaret amacıyla izliyor olabilirim. SafePal, kripto para borsası Binance tarafından desteklenen merkezi olmayan bir kripto para cüzdanı. Kullanıcıların cep telefonlarını kullanarak kripto para cüzdanlarını yönetmelerini sağlar. SFP token’ı, Binance akıllı zincir blok zincirinde oluşturuldu ve ağın yönetişim protokolünde oy kullanmak ve ödüller kazanmak için stake etmek için kullanılabilir.

Popüler kripto para analisti radarındaki son altcoini de takipçileriyle paylaştı. Piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para birimi olan Ripple’ı (XRP) inceleyen analist, altcoin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Analist XRP adına şunları söyledi: