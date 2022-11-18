Cardano geliştiricileri yeni bir yıldızın doğuşunu sağlıyor olabilirler. Kripto dünyasının buna nasıl tepki vereceği ise merak konusu.

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Cardano blok zincirinin arkasındaki firma olan Input Output Global (IOG) büyük bir olaya imza atmaya hazırlanıyor. Midnight adında yeni bir gizlilik odaklı blok zinciri ve yeni ağa eşlik edecek Dust adında bir token çıkarıyor.

Yeni Bir Yıldız Doğuyor

IOG CEO’su Charles Hoskinson, Cuma günü İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, zero-knowledge-proof teknolojiyle desteklenen Midnight’ın şu anda Cardano etrafında konuşlandırılan birçok yan zincirden biri olduğunu ve zero-knowledge-proof sözleşmeler sunarak önceki gizlilik-coin projelerinin ötesine geçeceğini söyledi.

Hoskinson, sistemin gizliliği korumak ile izin verildiğinde düzenleyicilerin ve denetçilerin sisteme bir arka kapı açmasına izin vermek arasındaki çizgide yürüyeceğini söyledi.

Hoskinson verdiği bir röportajda, diğer iki gizlilik coin’ine ve şifreleme yöntemlerine atıfta bulunarak:

Midnight, her şeyin varsayılan olarak anonim olduğu gizlilik coin’i teknolojisini geliştirdi; Zcash ve Monero’nun Snarks ve halka imzalarla yaptığı şey buydu. Bu, özel akıllı sözleşmeler, özel hesaplama yazmanın ve çalıştırmanın tamamen yeni bir yolu. Böylece özel bir DEX’e (merkezi olmayan borsa) sahip olabilir ya da anonim bir veri setinde madencilik yapabilir ya da bu tür şeyler yapabilirsiniz.

Gizlilik coin’leri kripto özgürlükçüleri tarafından her zaman yüceltildi, ancak teknolojinin mali suçları kolaylaştırmaya nasıl yardımcı olabileceğinden korkan düzenleyiciler tarafından ihtiyatla karşılandı.

Hoskinson Detaylara Dikkat Çekti

Ancak Hoskinson, gizliliğin bugünlerde her işletmenin keşfetmesi gereken yasal bir gereklilik olduğunu, ancak blok zincirlerine gizliliğin nasıl ekleneceğini bulmanın zorluğunun benimsenmesini engellediğini belirtti.

Hoskinson:

Programlanabilirliğe ihtiyacınız var; Zcash’i alıp çatallayamazsınız ve bir şekilde işe yarar. İhtiyaç duyulan şey, bu şeyleri normal bir programlama dilinde yazabilmekti, garip bir Snark dili değil, JavaScript veya bunun gibi bir şey, geliştiricilerin anlayabileceği ve gizliliğinizi garanti altına alabileceğiniz bir şey.

Hoskinson, IOG tarafından iki yıl önce yayınlanan ve gizliliği artırılmış akıllı sözleşmeleri inceleyen “Kachina” başlıklı makalenin artık gerçek dünyada meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Hoskinson, bunun bir zamanlar çok konuşulan kurumsal blok zincirleri dünyasında ilgi uyandırdığını, Midnight’ın örneğin tedarik zinciri yönetimi gibi konularda özel ve izinli defterleri araştıran büyük firmaların oluşturduğu bir konsorsiyum olan Hyperledger ile birlikte çalışacağını açıkladı.

Hoskinson şu açıklamayı yaptı:

İşletmelerin kesinlikle istediği şey bu. Walmart’ın ve dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarının Hyperledger ile gizlilik üzerinde çalıştığını gördük. Aynı zamanda, geleneksel kripto para birimi ihtiyaçlarını da karşılayabiliriz, özellikle de önden koşmayı ve bu tür şeyleri önlemek isteyen DEX’lere baktığınızda bunu görebilirsiniz.