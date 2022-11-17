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Yorumlara göre Cardano (ADA), benzersizliği sayesinde geçen yılı sağlam geçirdi. Yine de, zorluklarla karşılaştıktan sonra, kripto para birimi tüm zamanların en yüksek seviyesinden altı kattan fazla düştü. İddialara göre yatırımcılar, Orbeon Protocol’ü (ORBN) satın almak için Cardano’yu (ADA) satmaya başladıklarından, yatırımcı hissiyatı düşük olarak nitelendiriliyor. ORBN şu anda ikinci satış öncesi aşamasında ve ekibin iddialarına göre analistler yakında 60 kat artmasını bekliyor.

Cardano (ADA) Yatırımcıları ORBN Mi Alıyor?

Cardano (ADA), 2017’de çıkış yapan ve akılda kalan, türünün tek örneği bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor. Kripto para, temel işlevleri nedeniyle yatırımcılar arasında favori olmaya devam ediyor. Cardano (ADA), 2017’de ilk ortaya çıktığında kripto para ekosisteminin en önemli sorunlarından birini çözmüştü.

Cardano (ADA), daha hızlı işlem işleme ve daha düşük gas ücretleri getirdi. Birçok yatırımcı ve kripto yatırımcısı, devrim niteliğindeki projeye ilgi gösterdi.

Cardano (ADA), işlem sorunlarının ve gaz giderlerinin üstesinden gelmek için hibrit bir protokol ve benzersiz bir blockchain yaklaşımı kullandı. Kripto paranın yeniliği yorumlara göre onu kısa sürede kripto dünyasının zirvesine yükseltti.

Cardano (ADA) devreye girdiğinde, blok zinciri düzeni aracılığıyla daha hızlı işlemler ve daha az sıkışık bir ağ için yeni bir yöntem getirdi. Kripto para birimi endüstrisindeki diğer birçok kripto para, varlıklarını hızlandırmak için şimdi bu yeni düşünce tarzını benimsiyor.

Cardano (ADA) blok zinciri iki katmana ayrılmıştır. Tüm cüzdanlar ve defterler, mutabakat katmanında yerine getirilir ve kapatılır. Tüm kullanıcı işlemleri hesaplama katmanında gerçekleştirilir.

Cardano (ADA) birçok benzersiz özellik sunarken, yatırımcıların ilgisinin azaldığı iddia ediliyor. Cardano’nun fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden altı kattan fazla düştü. Ekibin iddialarına göre Cardano sahipleri, Orbeon Protocol satın almaya başlıyor.

Orbeon Protocol (ORBN) nedir?

Orbeon Protocol (ORBN), erken aşamadaki işletmelerin ve bireysel yatırımcıların karşılaştığı sorunları çözen, blockchain tabanlı bir yatırım platform olarak tanımlanıyor. Orbeon Protocol, Orbeon platformunda bir şirketin öz sermayeye dayalı NFT’sini oluşturur ve ardından günlük yatırımcıların bu fraksiyonlara ayrılmış NFT’lerden birini startup’a bir yatırım biçimi olarak satın almasına izin verir.

Bu yapılan açıklamalara göre, sıradan yatırımcıların dünyanın en umut verici girişimlerine 1 dolardan başlayan küçük yatırımlar yapmasına olanak tanır. Orbeon Protocol risk sermayesi ve kitle fonlaması dünyalarında devrim yaratmayı hedefliyor. Bu yenilikçi platform, yatırımcıları ve girişimcileri sektörü tamamen dönüştürecek şekilde birbirine bağlamayı da amaçlıyor.

Orbeon Protocol (ORBN), dolandırıcılık olasılığını ortadan kaldıran bir “fill or kill” özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Ekibin açıklamalarına göre küçük yatırımcılar, sermaye artıramayan girişimlere yatırım yaptıktan sonra para kaybedebilir. Bu sorunu çözmek için, Orbeon Protocol (ORBN), bir projenin finansman hedefini karşılamaması durumunda müşterilerin geri ödeme almasını sağlamak için bir “fill or kill” tekniği kullanır.

ORBN, Orbeon Protocol’ün yerel tokenıdır. Yapılan açıklamalara göre ORBN sahipleri, işlem ücretlerinden ve geri ödeme ödüllerinden tasarruf edecekler. ORBN aynı zamanda platformun yönetişim tokenı olarak kullanılacak ve sahiplerinin önemli konularda oy kullanmasına olanak tanıyacak.

Yatırımcılar ekibin iddialarına göre, benzersiz gerçek dünya kullanım durumu nedeniyle Orbeon Protocol’ün (ORBN) başarılı olacağından emin. Yine ekibin iddialarına göre analistler, Orbeon Protocol (ORBN) fiyatının satış öncesi dönemde %6000 artarak 0,24$’a ulaşmasının beklendiğini tahmin ediyor. ORBN’nin mevcut piyasa fiyatı 0,004 $.

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