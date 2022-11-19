Dünyanın en büyük kripto para yatırım şirketlerinden biri olan Grayscale'den beklenmedik hareket! Rezerv kanıtlarını açıklayacak mı?

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Dünya devi kripto para yatırım şirketi Grayscale, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi devlerin son bir yıl içerisinde geldikleri en düşük seviyelerin ardından rezerv kanıtlarını paylaşmayacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Grayscale’den Rezerv Açıklaması!

Dakikalar öncesinde yapılan bir açıklamaya göre kripto para piyasalarının önde gelen yatırım şirketi Grayscale, güvenlik endişelerini öne sürerek rezerv kanıtlarını paylaşmayacaklarını belirtti. Dünya devi kripto para yatırım şirketi Grayscale açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Güvenlik endişeleri nedeniyle, bu tür zincir üstü cüzdan bilgilerini ve onay bilgilerini kriptografik Rezerv Kanıtı veya diğer gelişmiş kriptografik muhasebe prosedürleri aracılığıyla halka açık hale getirmiyoruz.

FTX Göndermesi

Bununla birlikte önde gelen firma, rezerv bilgilerini gizli tutma kararının bazı yatırımcılar adına “hayal kırıklığı” olabileceğini belirtti. Kripto para piyasalarının popüler borsası FTX’in bu ayın başlarında iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından kripto para firmalarına rezervleri hakkında daha fazla bilgi göstermeleri için baskı yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca Grayscale, FTX’in çöküşünün neden olduğu panik halini ele alarak firma ismi vermeden açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Başka şirketlerin yol açtığı panik, yatırımcılarımızın varlıklarını yıllarca güvende tutan karmaşık güvenlik düzenlemelerini atlatmak için yeteri kadar iyi bir neden değil.

Popüler kripto para yatırım şirketi Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ETHE ürünü gibi Perşembe günü rekor bir düşüş yaşadı. Firmanın ana şirketi olan Digital Currency Group, FTX’in şok edici çöküşünün ardından panik durumunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ancak aynı zamanda, Grayscale’e bağlı başka bir kuruluş yakın zamanda para çekme işlemlerini durdurmuştu. Genesis Global Capital, Digital Currency Group aracılığıyla Grayscale ile bağlantılı.

FTX’in çöküşünün etkileri devam ederken, lider kripto para birimi Bitcoin, 16.637 dolar seviyesinden işlem görüyor.