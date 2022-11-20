Binance borsasında işlem gören SNM Coin enteresan bir şekilde 20 kat değerlendi. Peki ama neden? SNM Coin ne işe yarar?

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Binance borsasında işlem gören SNM Coin bugün gece saatlerinde hızlı bir pump başlattı. Fiyat yüzde 2000’den fazla arttı. Popüler olmayan kripto paranın işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık %20000 yükseldi. Peki bu ilginin temelinde ne var? Kripto paralar düşerken bu altcoin neden yükseliyor? Fiyat yükselişi devam edecek mi? SNM Coin hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde.

SNM Coin Neden Yükseliyor?

SONM (SNM) Token veya SNM Coin’in yükselmesi için hiçbir geçerli neden bulunmuyor. Projenin iletişim kanallarında herhangi bir duyuru yok. Medium hesabındaki yaklaşık 5 ay önce yapılmış. Bugüne kadar dikkat çeken bir kripto para da değildi. Herhangi bir ortaklık veya protokol yükseltmesi yaşamayan SNM Coin’in yükselişi tamamen spekülatif görünüyor. Yatırımcılar ilerleyen saatlerde fiyatın hızla düşme ihtimaline karşın hazırlıklı olmalıdır.

Peki bu spekülatif yükseliş için neden SNM Coin seçildi? Birkaç gün önce market maker dediğimiz şirketlerin de FTX çöküşünden zarar gördüğünü söylemiştik. Piyasa yapıcılar borsalarda birçok altcoinin emir defterini düzenleyen botlara sahiptir. Gerekli likiditeyi sağlayarak fiyatın sürekli ani iniş/çıkış yaşamasını önlerler. Birkaç gün önce paylaştığımız iddia ise bu piyasa yapıcıların likidite sorunu yaşaması nedeniyle bazı emir defterlerinde pasife geçtiği yönündeydi. Peki bu neye sebep olur? Emirler sadece kullanıcılar tarafından girildiği için ani iniş, çıkışlar kolaylaşır. Pump/dump organizasyonları çok daha kolay başarıya ulaşır. Peki “SNM Coin nedir?” ne işe yarar?

SNM Coin Nedir, Ne İşe Yarar?

SNM Token veya Coin projesi donanıma dayalı bulut hizmeti verir. Bilgisayarlar, madencilik cihazları ve sunucular dahil olmak üzere donanım kiralamak isteyen müşteriler burayı kullanabilir. Bir başkasının bilgi işlem gücünü kiralayıp ihtiyacını karşılayabilir. Bir nevi Google Cloud gibi diyebiliriz. SNM ise bu bilgi işlem gücünün para birimidir, projenin yerel tokenidir. Proje merkezi olmayan bir bilgi işlem ağı oluşturmak için bu yola çıkmış.

Token sadece Binance, Bitget gibi birkaç yerden alınıp satılabiliyor. Hacmin %86’sı ise Binance borsasından geliyor. Geçtiğimiz günlerde AXS Coin’in yaşadığı gibi bir API sızıntısından kaynaklı değilse balinaların pump organizasyonlarından biri nedeniyle bugünlerde adından söz ettiriyor olabilir. Yatırımcıların ilerleyen saatlerde yaşanması muhtemel sert düşüşlere karşı temkinli olması gerekir.