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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance bugün oldukça enteresan bir harekete şahit oldu. BUSD paritesinde işlem gören bir altcoin sabah paylaştığımızda 20x yapmıştı ve yazı hazırlandığı sırada 69x’in üzerinde kazanç elde etti. Peki ama fiyat yükselişinin arkasındaki sebep neydi. Balinalar harekete mi geçti?

SNM Coin Neden Yükseliyor?

Aylardır herhangi bir güncelleme yapmayan ve bir ortaklık duyurmayan SNM Coin enteresan biçimde yükselişe geçti. Yatırımcılar 0,2 dolardan aldığı SNM Coin’leri yazı hazırlandığı sırada 11 dolara yakın bir fiyattan satıyor. Yaklaşık 69 kat değerlenen fiyatın yaşadığı yükselişi açıklayacak herhangi bir mantıklı gelişme ise yok. Birkaç ihtimal üzerinde duruluyor. Sosyal medyada tartışılan iddialar ise şunlar.

Binance kendi stablecoini BUSD için talebi artırmak adına fiyatın bu denli hızlı yükselmesini destekledi. Böylece BUSD talebindeki artış ve uçuşa geçen işlem hacmi sayesinde kazanç elde ediyor.

için talebi artırmak adına fiyatın bu denli hızlı yükselmesini destekledi. Böylece BUSD talebindeki artış ve uçuşa geçen işlem hacmi sayesinde kazanç elde ediyor. Market maker dediğimiz (JUMP vesaire) son FTX çöküşünden ciddi bir darbe aldı ve birçok altcoinde emir defterleri bozuluyor. Alıcıların organize hareketiyle daha fazla altcoinde benzer ciddi yükselişler görülebilir.

çöküşünden ciddi bir darbe aldı ve birçok altcoinde emir defterleri bozuluyor. Alıcıların organize hareketiyle daha fazla altcoinde benzer ciddi yükselişler görülebilir. Bu sadece bir grup balinanın Pump/Dump organizasyonuydu ancak diğer yatırımcıların da FOMO’ya kapılmasıyla fiyat artışı beklenen seviyenin üzerinde oldu.

Yatırımcılar ilerleyen saatlerde yaşanabilecek ani düşüşlere karşı temkinli olmalıdır. Binance bu altcoin için aşırı volatilite onayı almaya başladı ve fiyatta yaşanabilecek dalgalanmalardaki kayıplara karşı uyardı.

Balinalar Satıyor Ama Düşmüyor

İşin ilginç yanı fiyat henüz 4 dolar seviyelerindeyken gelen yüklü satışlardı. Milyonlarca dolar değerinde SNM Coin sadece 4 işlemde satıldı ancak fiyat yükselişi devam etti. 4 işlemde toplam 27 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Bu satışlar fiyat 4 doları aşmadan yapıldı. Ancak yazı hazırlandığı sırada 10,6 dolarda bulunuyor.

Bulut hizmeti sağlayan bir projenin tokeni olan SNM Coin aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Ancak pek ilgi gören bir token olmadığından dolayı yatırımcıların çoğu alım yönlü pozisyonlarını kapattıktan sonra yukarı seviyelerde satış yapıyor. Bu döngü fiyatın daha da yükselmesine neden oluyor. Özellikle BUSD paritelerine işlem gören zayıf hacimli altcoinlerin benzer pump/dump olayları yaşadığını görebiliriz. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.700 dolardan alıcı buluyor.

Güncelleme: Fiyat 69x yaptıktan sonra düşüşe geçti.