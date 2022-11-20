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Bitcoin ana akıma girdikten sonra kripto para yatırımcılarını ilgilendiren o kadar fazla yeni şey gördük ki. Ocak ayında Aralık FOMC tutanaklarının yayınlanmasıyla kripto para yatırımcıları bu tutanakları yakından izlemeye başladı. Fed faiz artışları, enflasyon verisi, işsizlik verisi, FOMC tutanakları, Fed üyelerinin konuşmaları ve daha onlarca şey. Fakat maalesef birçoğu kripto paraların fiyatı etkiliyor.

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Kripto para yatırımcıları için önümüzdeki haftanın özellikle çarşamba günü fazlasıyla hareketli geçecek. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken birçok önemli gelişme var. Tüm bunların haricinde FTX bağlantılı yeni potansiyel iflaslar da görebiliriz. Genesis? Genesis iflas ederse önümüzdeki birkaç gün gerçekten zorlu geçecektir. İşte dikkat etmeniz gereken önemli gelişmelerin bir listesi;

Önümüzdeki haftanın önemli gelişmeleri;

23 Kasım Çarşamba

Yeni Konut Satışları 18:00 (Tahmin: 641.000, Önceki: 603.000)

Michigan Tüketici Beklentileri 18:00

FOMC Tutanakları 22:00

24 Kasım Perşembe

Avrupa Merkez Bankası Konuşmaları 14:15-16:15

Aralık Ayı Fed Toplantısı

4 Ocak 2022 tarihinde bütün yılın Fed toplantı tarihlerini duyurmuştuk. Aralık ayı için de toplantı 13-14 Aralık tarihinde yapılacak. Tam 24 gün kaldı, neredeyse 1 ay ve üyelerin yaptığı açıklamalar dolar endeksini etkilemeye devam ediyor. Üyelerin ortak açıklamaları faiz artış hızının bir miktar yavaşlayabileceği yönünde. Bazıları çok daha fazla veya az artış tavsiye etse de ortalamaları budur. Büyük ihtimalle enflasyon verisi beklenti altı geldiği için Fed aralık ayında 50bp faiz artışı yapacak. Sonraki toplantılar için de (eğer enflasyon bu şekilde devam ederse) 25bp artışları konuşmaya başlayabiliriz.

Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi çarşamba günü açıklanacak olan FOMC Tutanakları bize son yapılan toplantı hakkında daha fazla bilgi verecek. Fed üyelerinin bundan sonrası sürece dair beklentilerini, ihtilafa düştükleri konuları ve çok daha fazlasını bu tutanaklarda görebiliriz. Bitcoin fiyatı tutanakların açıklanmasıyla olumlu/olumsuz etkilenebilir. Yatırımcıların volatilite de artış beklenen süre zarfında çok daha dikkat olması gerekebilir.

Son enflasyon verileri (TÜFE, ÜFE) iyiydi fakat işsizlik rakamları beklentinin altında kaldı. Bu ekonominin beklendiği kadar soğumadığına işaret ediyor ve Aralık toplantısında bu konuya odaklanabilirler.