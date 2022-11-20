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Dikkat! Korkulan Oldu, Büyük Satış Geliyor! Kripto Paralar Düşüyor!

Kripto para yatırımcılarının korktuğu başına geldi. FTX saldırganı (muhtemelen SBF) harekete geçti.
15:17
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX saldırganına ait cüzdanın birkaç gün önce Bahama yetkilileri tarafından kontrol edildiği iddia edilmişti. Bu adreste yeni bir hareketlilik var. Transferlerin başlamasıyla birlikte ETH fiyatı 1.200 doların altına düştü. Yatırımcılar tedirgin ve fiyatın daha fazla düşeceği endişesiyle varlıklarını satmaya başladılar. Peki son durum ne?

Ethereum Neden Düşüyor?

Ethereum fiyatı 1.165 dolara kadar geriledi. FTX hacker adresi büyük miktarda ETH’yi BTC’ye dönüştürüyor. Bugün, yaklaşık 30.000 ETH RenBTC’ye dönüştürüldü. 1070 BTC Bitcoin ağına aktarıldı. Cüzdanda yaklaşık 200.000 ETH kaldı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık satış baskısı var ve bu özellikle ETH yatırımcılarını tedirgin ediyor. İlerleyen saatlerde daha fazla takas işleminin gerçekleşmesi fiyatı önemli ölçüde düşürebilir. Saldırgan %4’ü aşan fiyat kaymasına rağmen işlem yapmaya devam ediyor.

FTX çöküşü sebebiyle önemli ölçüde eriyen altcoinler şimdi de Ethereum satışlarının tedirginliğini yaşıyor. Üstelik tüm ETH varlıklar Bitcoin’e dönüştürülürse bu ikinci dalga BTC satışlarını da artırabileceği için kripto para kralının hızla düştüğünü görebiliriz.

Kripto Paralar Neden Düşüyor

Saldırganın tüm varlıkları BTC’ye dönüştürmesi zaten düşük hacimle mücadele eden Bitcoin’in hızlı satışlarla karşılaşmasına neden olabilir. Kripto para piyasalarının kümülatif değeri 822 milyar dolara kadar geriledi. Altcoinlerin çoğu önemli destek seviyelerini kaybetti ve daha fazla düşüş riskiyle karşı karşıya. Saldırganın köprülediği varlıkları BTC ağına taşımasıyla birlikte yatırımcılardaki korku artacak ve 200 milyon dolarlık potansiyel satışa ek FUD satışları da göreceğiz.

İlerleyen saatlerde daha büyük kayıplar yaşanabileceği için yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Özellikle vadeli işlemlerde biriken short yönlü pozisyonlar birkaç gün içinde 17.300 dolar seviyelerine kadar yeni bir toparlanma için umutları artırmıştı. Ancak son hareket daha büyük kayıpların kapıda olduğunu gösteriyor. Üstelik önümüzdeki hafta FTX bağlantılı daha fazla olumsuz haber görme ihtimalimiz var.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Bitcoin ve altcoinlerin bugün oldukları seviyelerin altında kalması olasıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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