Solana tüm bu kaosun ortasında en önemli güncellemelerinden birini yaptı. Peki ne işe yarayacak?

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Kripto para piyasalarındaki düşüş devam ediyor. Bugün FTX kurucusu yine satışları artıracak bir şey yaptı. Detayları öğlen saatlerinde paylaşmıştık, SBF tarafından kullanıldığı düşünülen FTX Hacker cüzdanı bugün milyonlarca dolar değerinde ETH’yi BTC ile değiştirdi ve ETH fiyatının hızla düşmesine neden oldu. Dönüştürülen BTC’nin de satış baskını artırması ve yatırımcıların artan paniğiyle altcoinler önemli ölçüde düştü. Peki en büyük FTX mağdurlarından Solana’da son durum ne?

Solana Haberleri

Solana Labs‘ın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, tüm doğrulayıcıları node’un en son sürümü olan 1.13.5’e güncelleme yapmaya çağırdı. Yakovenko’ya göre güncelleme, UDP tabanlı protokollerin aşırı yüklenmesinden kaynaklanan tüm Solana ağ kesintilerini düzeltecek. 8 büyük ağ kesintisi yaşayan Solana bu konuda yaşattığı mağduriyetler nedeniyle kripto para topluluğunu tepkisini çekmişti. Daha önce bu sorun, halen test aşamasında olan Solana ağının uzun süreli kapanmasına neden olmuştu. Solscan’a göre, Solana ağındaki en büyük doğrulayıcıların çoğu hala güncellenmedi. Tüm doğrulayıcıların yalnızca %44,53’ü en son sürüme güncellendi.

Geçmişte 12 saati aşan kesintiler yaşanmış ve bu durum SOL Coin fiyatının %20’ye yakın kayıplar yaşamasına neden olmuştu.

Solana Geleceği

Önemli güncellemeye rağmen, kripto topluluğunun Solana’nın bir blockchain olarak performansı hakkında hala bir dizi sorusu var. Düğümlerin büyük veri sunucuları tarafından engellenmesi, merkezi depolama ve daha birçok konu ağın güvenliğiyle alakalı endişeleri alevlendiriyor. Daha da kötüsü FTX ve Alameda’nın en büyük SOL yatırımcısı olması fiyat performansını son derece olumsuz etkiliyor. SBF henüz iflas etmeden önce FTT Token fiyatını 22 dolar seviyesine yakın tutabilmek için ciddi miktarda Sol Coin satmıştı. Bu durum fiyatın önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Sonrasında FTX iflas etti ve SOL fiyatı 12 dolar seviyesine kadar düştü.

Haftanın başlarında proje ekibi, çoğu kullanıcı FTX çöküşünün etkisinden endişe duyarken operasyonların şeffaflığını kanıtlamak için Solana ağının durumunun anlık bir görüntüsünü yayınladı. Sunulan verilere göre, saniye başına ortalama işlem sayısı şu anda 2.000’dir. Ortalama blok süresi de iyileşti ve şu anda 0,5 milisaniye civarında. Olumsuz tarafı ise, ağ faaliyetlerinde bir düşüş yaşanmış olması. Aynı zamanda Solana ağı TVL bakımından büyük bir düşüş yaşayarak en büyük 11’nci DeFi blockchain’i konumuna geriledi.