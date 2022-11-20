Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Twitter 2.0 ve Dogecoin! Elon Musk Neler Planlıyor?

Meme token yatırımcıları DOGE için daha fazla yükseliş beklerken Twitter belirsizliği hayalleri suya düşürdü.
18:00
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kişisel servetiyle dünyanın birinci ismi olan Elon Musk bugünlerde fazlasıyla yoğun ve bazı hedefleri var. DOGE yatırımcıları Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte %100’ü aşan kazançlar gördü. Birçok yatırımcı fiyat henüz 0,1 doların üzerinde alım yaptığı için şu an kayıpları göğüslemeye çalışıyor. Peki Elon Musk’ın Twitter 2.0 planı ne? DOGE için neler planlıyor? DOGE balinaları neler yapıyor?

Dogecoin Yorumları

Elon Musk Twitter’ı devraldığından beri Dogecoin topluluğunun umutları artmaya devam ediyor. Düşüşe rağmen Dogecoin‘in balinaları korkmuş görünmüyor. Whale Alert, yazının kaleme alındığı sırada 18 ve 19 Kasım tarihleri arasında 3,5 milyon dolar değerinde büyük işlemlerin gerçekleştiğini bildirdi. İlginç bir şekilde, bu işlemlerin çoğu Dogecoin’in ilk yirmi cüzdanından çıkmıştır. Buna ek olarak, DOGE‘nin Twitter alım haftası seviyelerini geri kazanamaması, Musk’ın son eylemiyle bağlantılı olabilir. Son zamanlarda, “Dogecoin destekçisi” çalışanlarla kamuya açık tartışmalara karışmıştı. Benzer şekilde, tartışmalı figürleri sosyal medya platformuna geri getirdi. Buna karşılık, DOGE’nin son performansı, onu çevreleyen olumsuzluk göz önüne alındığında şaşırtıcı olmayabilir.

Elon Musk’ın başarıları nasıl fiyatı olumlu etkiliyorsa benzer şekilde fiyaskoları da onu aşağıya çekiyor. Musk’ın kendisine geçtiğimiz sene DOGE topluluğunun önerisiyle DogeFather unvanını verdiğini düşünürsek bu o kadar da saçma değil. MVRV oranına göre yatırımcıların önemli bir kısmı zararda görünüyor.

Twitter 2.0 ve Dogecoin (DOGE)

Musk çarşamba günü çalışanlara gönderdiği bir e-postada “çığın açan bir Twitter 2.0 inşa etmek ve giderek daha rekabetçi hale gelen bir dünyada başarılı olmak için son derece sert olmamız gerekecek” diye yazdı. Musk çalışanlara “yeni Twitter’ın bir parçası olmak isteyip istemediklerine” karar vermeleri için 17 Kasım tarihine kadar süre vermiş çalışanların önemli bir kısmı ise istifa ettiğini açıklamıştı. Elon Musk bir süredir Tesla’dan getirdiği mühendislerle Twitter’ın kodlarını inceliyor ve daha iyi ne yapılabilir konusuna odaklanıyor.

“Tasarım ve ürün yönetimi hala çok önemli olacak ve bana rapor verecek, ancak harika kod yazanlar ekibimizin çoğunluğunu oluşturacak ve en büyük etkiye sahip olacaklar. Twitter özünde bir yazılım ve sunucu şirketi, dolayısıyla bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum”.

Musk, Twitter 2.0 hakkında kamuya açık bir yorumda bulunmadı. Ancak şirkette bir dizi değişikliğe imza atıyor. Musk 29 Ekim’de “çok çeşitli bakış açılarına” sahip bir içerik moderasyon konseyi kuracağını açıkladı. Twitter’ın uygulama içi aramasını iyileştirme ve tweet’lere uzun metin ekleme özelliği ekleme sözü verdi.

Twitter’ın dahili ödemeler için lisans aldığını da düşünürsek Twitter 2.0 oldukça kapsamlı olacağa benziyor. Daha önce Dogecoin’in Twitter ile entegre olabileceği bazı öneriler gündeme gelmişti ancak Musk’ın bunları ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Dogecoin, Elon Musk’a Rağmen Huzursuz! DOGE Yükselir Mi?
Dogecoin, Elon Musk’a Rağmen Huzursuz! DOGE Yükselir Mi?
Dogecoin’de (DOGE) Kritik Bölge Alarmı! Bu Seviyelere Dikkat!
Dogecoin’de (DOGE) Kritik Bölge Alarmı! Bu Seviyelere Dikkat!
Meme Token’larda Son Durum: DOGE ve SHIB’de Kritik Seviye!
Meme Token’larda Son Durum: DOGE ve SHIB’de Kritik Seviye!
Dogecoin (DOGE) Alınır Mı? Kaosun Ortasındaki Elon Musk Fırsatı!
Dogecoin (DOGE) Alınır Mı? Kaosun Ortasındaki Elon Musk Fırsatı!
Kullanıcılar Twitter’dan Merkezsiz Alternatiflere Kaçıyor 
Kullanıcılar Twitter’dan Merkezsiz Alternatiflere Kaçıyor 
Dogecoin (DOGE) Fiyatı Buraya Gidiyor!
Dogecoin (DOGE) Fiyatı Buraya Gidiyor!
Son Dakika: Twitter, Dogecoin ve Elon Musk! Matt Wallace Müjdeledi!
Son Dakika: Twitter, Dogecoin ve Elon Musk! Matt Wallace Müjdeledi!
Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!
Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022