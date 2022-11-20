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Kişisel servetiyle dünyanın birinci ismi olan Elon Musk bugünlerde fazlasıyla yoğun ve bazı hedefleri var. DOGE yatırımcıları Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte %100’ü aşan kazançlar gördü. Birçok yatırımcı fiyat henüz 0,1 doların üzerinde alım yaptığı için şu an kayıpları göğüslemeye çalışıyor. Peki Elon Musk’ın Twitter 2.0 planı ne? DOGE için neler planlıyor? DOGE balinaları neler yapıyor?

Dogecoin Yorumları

Elon Musk Twitter’ı devraldığından beri Dogecoin topluluğunun umutları artmaya devam ediyor. Düşüşe rağmen Dogecoin‘in balinaları korkmuş görünmüyor. Whale Alert, yazının kaleme alındığı sırada 18 ve 19 Kasım tarihleri arasında 3,5 milyon dolar değerinde büyük işlemlerin gerçekleştiğini bildirdi. İlginç bir şekilde, bu işlemlerin çoğu Dogecoin’in ilk yirmi cüzdanından çıkmıştır. Buna ek olarak, DOGE‘nin Twitter alım haftası seviyelerini geri kazanamaması, Musk’ın son eylemiyle bağlantılı olabilir. Son zamanlarda, “Dogecoin destekçisi” çalışanlarla kamuya açık tartışmalara karışmıştı. Benzer şekilde, tartışmalı figürleri sosyal medya platformuna geri getirdi. Buna karşılık, DOGE’nin son performansı, onu çevreleyen olumsuzluk göz önüne alındığında şaşırtıcı olmayabilir.

Elon Musk’ın başarıları nasıl fiyatı olumlu etkiliyorsa benzer şekilde fiyaskoları da onu aşağıya çekiyor. Musk’ın kendisine geçtiğimiz sene DOGE topluluğunun önerisiyle DogeFather unvanını verdiğini düşünürsek bu o kadar da saçma değil. MVRV oranına göre yatırımcıların önemli bir kısmı zararda görünüyor.

Twitter 2.0 ve Dogecoin (DOGE)

Musk çarşamba günü çalışanlara gönderdiği bir e-postada “çığın açan bir Twitter 2.0 inşa etmek ve giderek daha rekabetçi hale gelen bir dünyada başarılı olmak için son derece sert olmamız gerekecek” diye yazdı. Musk çalışanlara “yeni Twitter’ın bir parçası olmak isteyip istemediklerine” karar vermeleri için 17 Kasım tarihine kadar süre vermiş çalışanların önemli bir kısmı ise istifa ettiğini açıklamıştı. Elon Musk bir süredir Tesla’dan getirdiği mühendislerle Twitter’ın kodlarını inceliyor ve daha iyi ne yapılabilir konusuna odaklanıyor.

“Tasarım ve ürün yönetimi hala çok önemli olacak ve bana rapor verecek, ancak harika kod yazanlar ekibimizin çoğunluğunu oluşturacak ve en büyük etkiye sahip olacaklar. Twitter özünde bir yazılım ve sunucu şirketi, dolayısıyla bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum”.

Musk, Twitter 2.0 hakkında kamuya açık bir yorumda bulunmadı. Ancak şirkette bir dizi değişikliğe imza atıyor. Musk 29 Ekim’de “çok çeşitli bakış açılarına” sahip bir içerik moderasyon konseyi kuracağını açıkladı. Twitter’ın uygulama içi aramasını iyileştirme ve tweet’lere uzun metin ekleme özelliği ekleme sözü verdi.

Twitter’ın dahili ödemeler için lisans aldığını da düşünürsek Twitter 2.0 oldukça kapsamlı olacağa benziyor. Daha önce Dogecoin’in Twitter ile entegre olabileceği bazı öneriler gündeme gelmişti ancak Musk’ın bunları ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor.