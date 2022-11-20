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FTX Çöküşünden Çıkarılacak 4 Ders! Kripto Para Yatırımcıları Dikkat!

Her büyük yıkım ardından alınacak birçok ders bırakıyor. FTX çöküşünden ne öğrenmeliyiz?
18:24
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX kripto tarihinin en büyük iflaslarından biri oldu ve halen etkilerini tam olarak görmüş değil. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda zincirleme etkilerin tam olarak ortaya çıktığına şahit olacağız. Aradan 2 haftayı aşkın zaman geçmesine rağmen Genesis likidite sorunun yeni açıkladı ve Liquid borsası işlemleri bugün durdurdu. Yani önümüzdeki daha zor günler bizi bekliyor olabilir.

FTX Çöküşü ve Çıkarılacak Dersler

FTX iflas korumasına girdiği için yüzlerce belirsizlik var ancak uzmanlar son yaşananların kripto para yatırımcıların için büyük dersler içerdiğini düşünüyor. Ulin & Co. CEO’su Jon Ulin, “FTX‘in çöküşü, henüz oldukça yeni, düzenlenmemiş bir finans sektöründe hızlı para kazanmaya çalışanları sert biçimde uyarıyor” dedi.

Jon Ulin ayrıca şunları söyledi;

“%100 kaybetmeye hazır olduğunuz kadar yatırım yapın. Ayrıca profesyonel sporcular, ünlüler ve medyatik kişileri kendilerine makyaj olarak kullanan projelere dikkat edin.”

Borsa Riskinin Farkında Olun

CFP ve Los Angeles’taki Foundry Financial’ın kurucusu Kevin Lum, genç yatırımcılarla çalışıyor ve müşterilerinin yaklaşık %50’sinin bir şekilde kripto tuttuğunu söyledi. Müşterilerinin risklerini azaltmaları gerektiğini düşünmese de, varlıkların nerede tutulduğunun önemli olduğunu düşünüyor.

“FTX’in çöküşünün, kripto alanına giren Fidelity gibi geleneksel finans şirketleri için iyi olacağını düşünüyorum, çünkü belirli bir güven seviyesiyle geliyorlar”.

Soğuk cüzdan ve mülkiyeti sahibine ait cüzdanların daha fazla kullanılması gerek. Yatırımcılar borsa risklerinin farkında olmalıdır.

Sepet ve Risk Azaltma

İster hisse senedi ister kripto para veya diğer varlıklara yatırım yapıyor olun, uzmanlar tek bir seçeneğin toplam yatırımda büyük bir yüzde almasının riskine dikkat çekiyor. CFP ve Lexington, Massachusetts’teki Coromandel Wealth Management’ın kurucusu George Gagliardi şunları söyledi;

“FTX’te olsun ya da olmasın, kripto para birimlerine çok yüksek bir bütçe ayıran yatırımcıların olası çöküşlerdeki kayıplarına hazır olması gerekiyor. Bence yatırımlarını çeşitlendirmeliler ve riski bölmeleri gerekiyor.”

Kripto Para Düzenlemeleri

Kripto para birimlerinin nasıl sınıflandırılması ve düzenlenmesi gerektiği konusunda süregelen bir tartışma var ve FTX çöküşünün ortasında birçok devlet bu konuya daha fazla eğildi. ABD’li Senatör Cynthia Lummis ve Kirsten Gillibrand, haziran ayında kripto para için düzenleyici bir yapı oluşturmak üzere, varlıkların çoğunu Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından denetlenen altın veya petrol gibi emtialar olarak tanımlayan bir yasa tasarısı sundu.

Uzmanlar FTX’in çöküşünün bu tartışmaları hızlandırabileceğini ve gelecekteki yönergeler için zaman çizelgesini hızlandırabileceğini söylüyor. Regülasyonların gelmesiyle dolandırıcıların da işi zorlaşacak.

Borsa İşlemlerinizi Yedekleyin

Kripto para borsalarında yaptığınız işlemler için düzenli olarak yedekler oluşturun. Uzmanlar işlem geçmişinizi periyodik olarak indirmenizi öneriyor. Ayrıca, yıl boyunca takip ederek kar ve zararlarınız hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağınız için bu size fayda da sağlayacaktır. Yedeklediğiniz veriler kayıplarınız üzerinde hak iddia edebilmeniz için de önemlidir.

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