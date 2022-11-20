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FTX krizi kripto para piyasasına risk teşkil etmeye devam ederken, kıdemli bir analist Bitcoin (BTC) fiyatına dair önemli bir açıklama yaptı.

Önceki Ayı Döngüleri: BTC, Bu Seviyeye Düşebilir!

Bitcoin, makroekonomik şartlar nedeniyle zor bir yıl geçiriyor. Bitcoin, Kasım ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana değerinin yaklaşık %80’ini kaybetti. Analistler, BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini iddia ediyor. Bitcoin, geçen sene büyük başarılara imza attı. ABD’de piyasaya sürülen vadeli ETF’den güç alan Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 69.000 dolara yükseldi. Ancak ilerleyen aylarda durum değişmeye başladı. Yüksek enflasyon ve Fed’in para politikası, kripto para piyasasının sendelemesine neden oldu. Ruya-Ukrayna savaşı sonrasında ortaya çıkan enerji krizi ve yaptırımlar da küresel ekonomideki belirsizliğe yeni bir boyut kazandırdı. Bitcoin ve genel olarak tüm piyasalar satış baskısı altına girdi. Terra krizinin yaralarını henüz saramayan sektör şimdi de FTX krizi ile mücadele ediyor.

Son günlerde para çekme işlemlerini durduran, acil durum fonu arayan ve hatta iflas başvurusunda bulunan çok sayıda şirket oldu. FTX fiyaskosunun domino etkisi yaratacağına dair endişeler her geçen gün artıyor. Beklendiği gibi Bitcoin, FTX krizi sonrası yine ivme kaybetti. Geçen hafta Bitcoin 16.000 doların altına düşerek son iki yılın en düşük seviyesine çakıldı. Bu, Kasım 2021’deki ATH’den bu yana neredeyse %80’lik bir düşüş anlamına geliyor. Kıdemli analist DonAlt, Bitcoin’de dip seviyenin henüz görülmediğini ve düşüşün devam edeceğini iddia ederek yatırımcıları uyardı. Stratejist, mevcut ayı döngüsünü önceki iki döngüyle karşılaştırarak, BTC‘nin 2014-2015 ayı piyasasını tekrarlaması durumunda 9.500 dolara, 2017-2018’deki ayı piyasasını tekrarlaması durumunda ise 11.000 dolara kadar düşebileceğini söyledi.

İşte Kritik Seviyeler!

Uzmanlar önemli destek seviyesi olarak 13.000 ila 14.000 dolara işaret ediyor. Bitcoin, toparlanmadan önce daha fazla ivme kaybedebilir. Ancak 13.000 doların altına düşerse Bitcoin, 10.000 dolara kadar gidebilir. Bitcoin fiyatı, FTX krizinin ortasında 15.682 doları gördü. İflasın ardından BTC baskı altında kalmaya devam ediyor ve yatay seyrediyor.

Analistler düşüşün derinleşebileceğini iddia ederken, dip seviyenin henüz görülmediğine dair analizler boy göstermeye başladı. FTX krizi, yatırımcının olası bir dip umutlarını yıktı. Altının olumlu performansıyla birlikte, değerli metalin savunucuları, Bitcoin‘in enflasyona karşı koruma sağladığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’in kısa vadede toparlanması ve eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırma politikasından geri adım atması gerekiyor.