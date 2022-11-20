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En İyi Kripto Para Yorumcusu/Analisti Hangisi?

Yazının sonunda en iyi kavramının ne demek olduğunu çok iyi biçimde anlayacaksınız. 2 örnek üzerinden kritik uyarılar.
20:00
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Sosyal medyada binlerce farklı analist, yorumcu var ve yatırımcılar bunlara yoğun ilgi gösteriyor. Peki en iyisi hangisi? Bunu ölçmenin bir yolu var mı? Kripto para yatırımcıları takip ettikleri analistlere dair nelere dikkat etmeli? Bugün “en iyi”, “süper” ve “efsanevi” analist kavramını ele alıyoruz. Kripto paralardaki kayıplarınızı azaltmak için büyük fırsat.

Psikolojide Bias Nedir?

Kripto para analistlerine neden ihtiyaç duyarız? Kendimizi teknik açıdan mevcut durumu değerlendirebilecek yetenekte görmediğimiz için, başka? Geçmişteki tahminleri tutan isimlerin gelecekte de bizi doğru şeye yönlendireceğini düşündüğümüz için. Üçüncü bir şey daha var. Görüşlerimizi destekler mahiyette inandırıcı yorumları bizi mutlu ettiği için analistleri takip ederiz. Bias, kendi varsayımlarınızı destekler görüşleri kayırma durumudur. Yani siz piyasada düşüş bekliyorsanız ve bu görüşünüzü destekler yorumlar görürseniz psikolojik olarak rahatlarsınız. Yalnız değilim, daha fazla insan benim gibi düşünüyor vesaire.

Bu bizi gerçeklikten uzaklaştırır ve inandığımız şeyin gerçek olma beklentisiyle yanlış kararlar alabiliriz. Peki bu durumda ne yapmalı? Onu da sonraki başlıkta ele alacağız.

En İyi Kripto Para Yorumcusu

Bu kesinlikle dönemseldir ve en iyi diye bir şey asla yoktur. Eğer her tahmini nokta atışı hedefine ulaşan ve bunu yıllarda devam ettirebilen biri olsaydı ondan habersiz olmamız gerekirdi. Bitcoin’in her hareketini doğru tahmin eden birisi çok kolay milyarder olabilir. Neden 365 gün tatil yapmak yerine Twitter hesabından takipçi sayısının artması için kendini paralasın ki? Veya neden çeşitli borsaların referans linklerini paylaşarak komisyon kazancı elde etmeye çabalasın?

Dönemsel olarak başarılı tahminlerde bulunan ve popülerliğini artıran isimler vardır. Buna iki örnek verebiliriz. Birinci örnek;

PlanB

Geçtiğimiz yılın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında PlanB gerçek bir kahin olarak görülüyordu. Çünkü 2021 Haziran ayında verdiği hedefler ufak sapmalarla yerine ulaşmıştı. Ancak Aralık ayına geldiğimizde Bitcoin için belirlediği 100 bin dolarlık hedef gerçekleşmedi. Bu yıl ise PlanB tarafından paylaşılan S2F grafiği Vitalik Buterin dahil herkes tarafından alaya alındı. Bir kahinin palyaçoya dönüşmesi sadece birkaç ay sürdü. Peki PlanB’nin 3 aylık doğru tahminleriyle Aralık ayında Bitcoin’in 100 bin dolar olacağı varsayımına kapılıp buna göre pozisyon alanlar? Hepsi altcoinlerde asgari %70-80 zarardalar. O günlerin en iyi kripto para yorumcusu/analisti PlanB bugün alaya alınan bir isim.

Aralık ayında Mart’a kadar 60.000 diyordu.

Capo

Bugünlerde adını fazlasıyla duyuyoruz çünkü 2-3 aydır Bitcoin fiyatına dair verdiği birçok hedef bazı ufak sapmalara rağmen yerini buldu. Bitcoin henüz 25.200 dolar seviyesindeyken 18.000 dolarlara tekrar bir dönüş beklediğini söylemişti. Birçok analist fiyatın 30.000 doları aşacağını söylerken o haklı çıktı. Aslında bakarsanız aylardır 14.000-16.000 dolar aralığında sezon dibi bekliyor. Tüm tahminleri de bu minvalde yapıyor yani ara yükselişlerin nihai 14.000 dolara dönüşü ertelemeyeceğine inandığı için bu görüşüne sadık kalarak aylardır doğru tahminlerde bulundu. Fakat artık yanılacak, yıllardır kripto paralarla ilgileniyorum ve sürekli olarak verdiği hedefleri istikrarlı biçimde yerine ulaşan hiçbir isim görmedim. Nitekim Capo da geçtiğimiz yıl Bitcoin için 2022 ortasına kadar 200.000-500.000 dolar aralığında yeni bir zirve hedefliyordu. Bu yıl Bitcoin’i 500.000 doların üzerinde gören oldu mu? Hayır, o halde analistlerin gelecekte haber vermediğini bilmek gerekiyor.

En Kripto Para Analistine Dikkat

Gerçekleşmesini umduğunuz olayları destekler mahiyette yorumlar yapan isimler size zarar verir. Kripto para piyasalarında uzun vadeli bakış açısına sahip olun. Borç para ile kripto paralara yatırım yapmayın ve analist görüşlerinin kopyalamanın çoğunlukla kayıp getirdiğinin farkına varın. Bugün Capo el üstündeyken yarın PlanB ile aynı kaderi paylaşacak ve belki de PlanB’nin bugün paylaştığı grafikleri 6 ay sonra paylaşıp “o dibi bilmişti” diyeceğiz veya demeyiz.

Hiçbir analist Bitcoin fiyatının yarın bu saatte tam olarak kaç dolarda olacağını söyleyemez. Eğer geleceği gördüğünü iddia ediyorsa o bir yalancıdır. Eğer teknik analizin ona geleceği gösterdiğini söylüyorsa yine yalancıdır. En iyi kripto para analisti diyerek insanların peşlerine takıldığı çok fazla dolandırıcı var. Bugün Twitter’a girdiğimde okuyucularından daha az bilgiye sahip ancak iddialı laflar eden binlerce hesap görüyorum. Binlercesi kulaktan dolma bilgilerle takipçilerine ahkam kesiyor. En iyileri Capo gibi bugünlerin popüler analistlerinin görüşlerini kopyalayıp size sunuyor. Hepsinin görüşlerini inceleyip farklı pencerelerden bakmayı deneyebilirsiniz ancak hiç birini kendinize yatırım koçu olarak tutmayın.

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