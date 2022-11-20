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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen kripto para borsalarından Kraken’in kurucusu çarpıcı bir tahminde bulundu.

Kraken CEO’su: Önümüzdeki Dönüm Noktası..!

Kripto para borsası Kraken’in kurucusu Jesse Powell, FTX‘in çöküşünün ardından piyasaya dair önemli açıklamalar yaptı. Yönetici, Bitcoin’in ayı piyasasından nasıl çıkacağına yönelik bazı teoriler öne sürdü. Medya platformu Bankless ile yaptığı yeni bir röportajda Powell, milyarlarca doların buhar olduğu ve düzeltilmesi gereken bir imaj krizinin ortaya çıktığı düşünüldüğünde, sektörün FTX fiyaskosunu atlatmak için zamana ihtiyacı olacağını söylüyor. Powell, muhtemelen önümüzdeki Bitcoin (BTC) halving olayının BTC için bir sonraki katalizör olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmana göre, sektörden 10 milyar dolarlık sermayeyi kaybetmek büyük bir darbe. FTX krizi, sektörü bir noktada geri götürdü. Böylesine büyük bir krizden kurtulmak, biraz zaman alacak. Powell’a göre, mevcut satış baskısının devam etmesi nedeniyle, ayı piyasasının daha da uzaması kaçınılmaz.

Mart 2024’e kadar başka bir Bitcoin halving olmayacak. Ayı döngüsünün etkilerinden kurtulmamız biraz zaman alacak. Uzmana göre, halving ayı piyasasından çıkmamız için en büyük katalizör olabilir. Powell, kötü oyuncuların ve FTX gibi talihsiz olayların meydana gelmeye devam edeceğini söylüyor. Yönetici, sektörün uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Bitcoin‘in birçok krizden çıkmayı başardığını vurgulayan Powell, uzun vadede her şeyin yoluna gireceğini ifade ediyor. Bitcoin’in fiyat hareketi, uzun bir maraton olarak değerlendirilmeli. Sektörde yeni iflaslar ve dolandırıcılık hikayeleri devam edecek. Ancak, BTC’nin yolculuğu devam edecek.

Analitik Şirketinden Kritik Rapor!

FTX krizinin yankıları devam ederken, analitik firması Santiment, piyasasın içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için neyin gerekli olduğunu ifade eden bir grafik paylaştı. Rapora göre, odak noktasının merkezi borsalardaki sorunlardan uzaklaşması gerekiyor. Son dönemde FTX krizinin domino etkisi yaratmasından endişe duyuluyor. Crypto.com gibi borsalardaki sorunlar belirsizliğini korurken, borsalardan çıkan BTC miktarı da rekor kırdı. Santiment’e göre, bu endişeler piyasada satış baskısını tetiklerken, Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor.

Rapora göre, kripto paraların yeniden ivme kazanması için, piyasadaki odak noktasının değişmesi gerekiyor. Platforma göre, FTX çöküşü şimdiye kadarki en büyük borsa krizlerinden biri olarak kabul edildiğinden, çöküşün etkileri “kalıcı şok dalgaları” bırakabilir. Yatırımcı borsa tabanlı token’lara yönelik endişelerini giderip, yeniden Bitcoin’e yönelirse piyasadaki korku iklimi ortadan kalkabilir