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Kripto para tarihinin en büyük iflaslarından biri ve FTX dahil yaklaşık 137 şirketi direkt, daha fazlasını dolaylı olarak etkiliyor. Daha da kötüsü 1 milyon yatırımcının varlıkları platformda kilitli kaldı. Ayrıca on milyonlarca kripto para yatırımcısı FTX’in dolaylı etkileriyle ciddi miktarda kayıplar yaşadı. En az kayıp yaşayanlar cüzdanlarının yaklaşık %20 küçüldüğünü gördü. Elbette bu denli sıcak bir konuda yanlış bilgiler olabilir.

FTX Hakkındaki Asılsız İddialar

İlk iddia Reuters tarafından paylaşılmıştı ve birçok platform bunu doğru kabul ederek yaydı. Bu “FTX’in hacklenmesinin arkasında Bahamalı yetkililer var” iddiasıydı. Twitter üzerinden ZachXBT bu ve diğer iddiaları çürütüyor.

“0x59 ile başlayan cüzdan Bahamalı yetkililer ya da FTX ekibiyle bağlantılı değil. İlk ipucu, 0x59’un ETH, DAI ve BNB için token satmaya başlaması ve kriptonun 12 Kasım’da dondurulmaması için çeşitli köprüler kullanmasıydı. 0x59’un tokenları boşaltması ve ara sıra köprü kurması, FTX’ten çekilen ve bunun yerine Eth veya Tron gibi ağlarda bir multisig’e gönderen diğer adreslerden çok farklı bir davranıştı. Bir sonraki ipucu, 0x59’un 12 Kasım’da BSC aracılığıyla 0x24’e ve ardından Huobi’ye 3168 BNB göndermesiydi. 0x24, küçük bir Rus borsası olan “Laslobit” gibi kabataslak hizmetleri kullanarak zincir üzerinde çok hassas davranışlara sahiptir. Bu davranış, Borçluların varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıması veya Bahama hükümetinin varlıklarını korumaya alması hakkındaki iddialarla uyuşmuyor”.

Diğer bir ipucu olarak da şunları söylüyor;

“Bir başka ipucu da bugün erken saatlerde hacker’ın renBTC karşılığında ETH satmaya başlaması ve ardından Ren köprüsünü kullanmasıydı. Fonlar muhtemelen gelecekte bir noktada bir miksere gönderilecektir.”

Mikserler kripto para kullanıcıları veya saldırganlar tarafından işlem gizliliğini sağlamak için kullanılıyor.

FTX Olayında Yanlış Bilinenler

Kraken ya da diğer borsaların saldırganı bulduğuna dair birçok haber gördük. Nitekim bunu Kraken borsası da kendi hesabından paylaştı ancak detay vermedi. İkinci yanlış bilinen yaygın iddia ise budur. Gerçekte Tron’daki bir multisig’e varlık temin eden FTX grubuydu. Kraken, FTX sıcak cüzdanı TRX’ten gas için çıktığından beri kullanılıyordu. Yani bu iddia da asılsız ve Kraken borsası FTX varlıklarına (en azından tahmin edildiği kadar büyük bir cüzdana) el koyamadı.

Son olarak, tonlarca insanın paylaştığı “FTX hacker’ı meme coin trade ediyor” söylentisi vardı. Gerçekte öyle görünmesi için transferleri taklit eden biri var. Spoof token sahte transferleri temsil ediyor.