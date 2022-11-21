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Bitcoin Düşüyor! BTC ve Altcoin’lerde Son Durum Ne, Düşüş Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC) düşerken altcoin'lerde son durum ne? Bitcoin düşmeye devam edecek mi? BTC ve altcoin'lerle ilgili son durum yazımızda.
08:00
21 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve onunla birlikte altcoin’lerin yeni haftaya önemli değer kayıplarıyla başladıkları görülüyor. BTC ve altcoinler‘de son durum ne, düşüş devam edecek mi? Detaylar haberimizde.

Bitcoin Yeniden Düşmeye Başladı

17 bin dolardaki direnç seviyesini geçemeyen Bitcoin, 16 bin 650 dolar seviyesinin üzerinde kalmakta zorlandı ve yeniden düşmeye başladı. Fiyat, 16 bin 500 dolar desteğinin altına düşmeden önce 16 bin 795 dolar civarında son fiyat hareketini yaptı. Günlük kapanışı 16 bin 500 dolar bölgesinin ve 100 saatlik hareketli ortalamanın altında olmasıyla ayılar fiyatı 16 bin dolar seviyesinin altına kadar ittiler.

Son düşük seviye 15 bin 960 dolar civarında kaydedildi. Yeniden 16 bin doların üzerine çıktığı görülen Bitcoin’in şu anda bu seviyenin üzerinde konsolide olmaya çalışıyor. BTC için yukarı tarafta ilk sıradan direnç seviyesi 16 bin 300 dolar seviyesine yakın. İlk ana direnç ise 16 bin 400 dolar bölgesine yakın. BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 16 bin 390 dolar civarında dirençle oluşan önemli bir düşüş eğilimi çizgisi de var. Bir sonraki ana direnç ise 16 bin 500 dolar seviyesine yakın. Bitcoin fiyatının pozitif bölgeye geçmesi için ilk olarak trend çizgisi direncini ve ardından 100 saatlik basit hareketli ortalamayı aşması gerekiyor. Bir sonraki ana direnç 17 bin dolar civarında ve bunun üzerinde gelecek günlük mum kapanışı fiyatın 18 bin dolar bölgesine doğru hareket etmesi için hız kazanmasını sağlayabilir.

Öte yandan Bitcoin fiyatı 16 bin 400 dolardaki direnç bölgesinin üzerinde kalarak hız kazanmayacak olursa aşağı doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. Şu anda fiyat için ana destek 16 bin bölgesine yakın ve bunun altında fiyatın 15 bin 500 dolardaki temel desteği test etmek istemesi beklenebilir. Desteği aşağı yönde kırılması durumunda ise BTC fiyatının 15 bin 500 doların altına inerek çok daha yüksek kayıplara neden olması beklenebilir.

Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin’in son fiyat hareketi birçok altcoin’in çift haneli düşmesine neden oldu. Yazım sırasında en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde düştüğü ve bin 130 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para arasında Solana‘nın (SOL) öne çıkıyor. Altcoin, son 24 saatte yüzde 11,96 düşüşle 11,81 dolardan el değiştiriyor. Yine CoinMarketCap’in son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde yüzde 2,13 yükselişle 4,45 dolarla UNUS SED LEO‘nun (LEO) yer aldığı, son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise yüzde 16,39 düşüşle 0,1941 dolarla Chiliz‘in (CHZ) yer aldığı görülüyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, altcoin’lerin Bitcoin ile birlikte hareket ettikleri, yatırımcıların en büyük kripto paranın fiyat hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bu bakımdan BTC için yukarıda işaret edilen destek ve direnç seviyeleri dikkatle takip edilmeli.

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