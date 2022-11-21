Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analistten Aykırı Yorum: Bu Hafta..!

Bitcoin (BTC) yeni bir belirsizliğin pençesine düşerken, yaptığı doğru tahminler ile popülarite kazanan  analistten yeni açıklamalar geldi
16:50
21 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir belirsizliğin pençesine düşerken, yaptığı doğru tahminler ile popülarite kazanan  analistten yeni açıklamalar geldi.

Sürpriz Ralli Gelebilir!

Kripto para piyasasının değeri, %3,81 düşüşle 804,37 milyar dolara gerileyerek yeni bir dip seviyeye düştü. Bitcoin  ve Ethereum (ETH), satış baskısı nedeniyle ivme kaybederken, FTX krizinin etkileri farklı yollarla kendini göstermeye devam ediyor. BTC, %6,35 ETH ise  %3,27 oranında değer kaybetti. Uzmanlar, FTX krizindeki en büyük hatanın fon ve likidite yönetiminin yanlış uygulanması olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan panik sonrası ortaya çıkan büyük para çekme işlemleri ve ardından bir hacker’ın 600 milyonlar dolar değerinde kripto para çalması da kaos ortamına benzin döktü. On chain verileri, hacker’ın ETH satıp  renBTC aldığını gösteriyor. Hacker, şu anda  228.523,83 Etherum ile  şu anda dünyanın en büyük 35. Ethereum balinası konumunda. FTX, bilgisayar korsanının izini sürmek için meslektaşlarından yardım istedi.

Dünya kupası heyecanı dün başladı. Ancak, fan token’ların çoğu da ivme kaybetti. Chiliz (CHZ)  bile  %14 düştü. Ancak kıdemli bir analist yakında ayı piyasası rallisinin ortaya çıkacağını iddia ediyor. Piyasada  Capo olarak bilinen analist, son Twitter gönderisinde Bitcoin’in yeniden toparlanacağını ve bunun an meselesi olduğunu iddia etti. Capo, Bitcoin fiyatına dair yaptığı doğru tahminlerle son dönemde popüler oldu. Capo’nun Bitcoin’in düşüşüyle ​​ilgili tahminleri gerçekleşirken, analist güvenilirliğini artırdı. Stratejist  bugün  tweet atarak, bu haftanın belirleyici bir hafta olacağını ve kapitülasyonun  başladığını söyledi.

Belirsizlik, Sürüyor!

FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alan kripto para piyasasında belirsizlik sürüyor. Satış baskısı devam ederken, Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. Birçok analist ve kurum BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, bazı uzmanlar uzun vadede iyimser bir tablo çiziyor.

Analistler, takipçilerine geçmişteki ölüm ilanları ve sert sarsıntılar karşısında bile Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalmayı başardığını ve bu seferde da hatırlatıyor. FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alan kripto para piyasası aynı zamanda imaj ve güven sorunu da yaşıyor. Satış baskısı devam ederken, Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. BTC, son 1 ayda %15 değer kaybetti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? Bitcoin Alınır Mı?
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? Bitcoin Alınır Mı?
Bitcoin’de Büyük Çöküşü Öncesinde Duyuran İsimden “Yeni Trend” Uyarısı
Bitcoin’de Büyük Çöküşü Öncesinde Duyuran İsimden “Yeni Trend” Uyarısı
Santiment Açıkladı: Bitcoin (BTC) Bundan Düşüyor!
Santiment Açıkladı: Bitcoin (BTC) Bundan Düşüyor!
3 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Seviye Gelebilir! Domino Etkisi!
3 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Seviye Gelebilir! Domino Etkisi!
Tecrübeli Analist Dikkat Çekti: 5 Kez Bilen Göstergeden Bitcoin İçin Yeni Sinyal!
Tecrübeli Analist Dikkat Çekti: 5 Kez Bilen Göstergeden Bitcoin İçin Yeni Sinyal!
Tecrübeli Analistten Şaşkınlık Yaratan Bitcoin ve Elon Musk Yorumu: 70.000 Dolar!
Tecrübeli Analistten Şaşkınlık Yaratan Bitcoin ve Elon Musk Yorumu: 70.000 Dolar!
Dikkat! Forbes Korkutan Bitcoin Anketini Yayımladı: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Dikkat! Forbes Korkutan Bitcoin Anketini Yayımladı: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Bitcoin Düşüyor! BTC ve Altcoin’lerde Son Durum Ne, Düşüş Devam Edecek mi?
Bitcoin Düşüyor! BTC ve Altcoin’lerde Son Durum Ne, Düşüş Devam Edecek mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022