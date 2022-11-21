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Bitcoin (BTC) yeni bir belirsizliğin pençesine düşerken, yaptığı doğru tahminler ile popülarite kazanan analistten yeni açıklamalar geldi.

Sürpriz Ralli Gelebilir!

Kripto para piyasasının değeri, %3,81 düşüşle 804,37 milyar dolara gerileyerek yeni bir dip seviyeye düştü. Bitcoin ve Ethereum (ETH), satış baskısı nedeniyle ivme kaybederken, FTX krizinin etkileri farklı yollarla kendini göstermeye devam ediyor. BTC, %6,35 ETH ise %3,27 oranında değer kaybetti. Uzmanlar, FTX krizindeki en büyük hatanın fon ve likidite yönetiminin yanlış uygulanması olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan panik sonrası ortaya çıkan büyük para çekme işlemleri ve ardından bir hacker’ın 600 milyonlar dolar değerinde kripto para çalması da kaos ortamına benzin döktü. On chain verileri, hacker’ın ETH satıp renBTC aldığını gösteriyor. Hacker, şu anda 228.523,83 Etherum ile şu anda dünyanın en büyük 35. Ethereum balinası konumunda. FTX, bilgisayar korsanının izini sürmek için meslektaşlarından yardım istedi.

Dünya kupası heyecanı dün başladı. Ancak, fan token’ların çoğu da ivme kaybetti. Chiliz (CHZ) bile %14 düştü. Ancak kıdemli bir analist yakında ayı piyasası rallisinin ortaya çıkacağını iddia ediyor. Piyasada Capo olarak bilinen analist, son Twitter gönderisinde Bitcoin’in yeniden toparlanacağını ve bunun an meselesi olduğunu iddia etti. Capo, Bitcoin fiyatına dair yaptığı doğru tahminlerle son dönemde popüler oldu. Capo’nun Bitcoin’in düşüşüyle ​​ilgili tahminleri gerçekleşirken, analist güvenilirliğini artırdı. Stratejist bugün tweet atarak, bu haftanın belirleyici bir hafta olacağını ve kapitülasyonun başladığını söyledi.

Belirsizlik, Sürüyor!

FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alan kripto para piyasasında belirsizlik sürüyor. Satış baskısı devam ederken, Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. Birçok analist ve kurum BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, bazı uzmanlar uzun vadede iyimser bir tablo çiziyor.

Analistler, takipçilerine geçmişteki ölüm ilanları ve sert sarsıntılar karşısında bile Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalmayı başardığını ve bu seferde da hatırlatıyor. FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alan kripto para piyasası aynı zamanda imaj ve güven sorunu da yaşıyor. Satış baskısı devam ederken, Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. BTC, son 1 ayda %15 değer kaybetti.