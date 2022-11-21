Coinbase müjdeyi verdi ve Bitcoin düşüşüne rağmen bu altcoinler hızla değer kazandı. Peki hangi altcoinler yakında listelenebilir?

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Dünyanın işlem hacmine göre en büyük ikinci kripto para borsası olan Coinbase yeni müjdesini verdi. İki altcoin listeleme için yol haritasına ekledi. Bu direkt olarak listeleneceği anlamına gelmiyor. Bazı altcoinler yol haritasına eklendikten sonra liste dışı da bırakılabiliyor. Peki hangi altcoinler potansiyel listelenecek kripto paralar listesine dahil edildi?

Coinbase Altcoin Listeleme

Bugün 18:52’de yapılan duyuruya göre Coinbase borsası iki kripto parayı yol haritasına ekledi. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda bunların listelendiğini görebiliriz. Coinbase listelemeleri genellikle daha fazla yatırımcının bu altcoinlere yönelmesine neden oluyor ve fiyatların hızla yükselmesini bekliyor.

Peki hangi altcoinler listelenebilirler listesine alındı?

Benji (QI)

KAVA (KAVA)

Yol haritasına daha önce eklenen altcoinler ise şunlardır;

Lido Staked SOL ( STSOL )

) Vulcan Forged PYR (PYR)

Peki Coinbase neden bu kadar sık listeleme yapmaya başladı ve kripto paraları neye göre seçiyor?

“Asset Hub’ın lansmanı sırasında belirtildiği gibi, amacımız yasal, uyumluluk ve teknik güvenlik standartlarımızı karşılayan mümkün olan her varlığı listelemektir. Bu standartlar bir projenin piyasa değerini veya popülerliğini dikkate almaz. Bu, standartlarımızı karşılamadığı sonucuna vardığımız varlıklar olduğu ve bu nedenle şu anda Coinbase’de listelenmeyeceği anlamına geliyor. Popüler bir varlığı henüz listelemediysek, bunun çeşitli nedenleri olabilir. Varlığın yasal, uyumluluk ve teknik güvenlik açısından minimum listeleme standartlarımızı karşılamadığı sonucuna varmış olabiliriz. Teknik entegrasyon gerektirebilir veya yeterli bilgiye sahip değilizdir.”

Listelenecek Altcoinler

İlk sırada KAVA var, fiyatı haberin ardından Bitcoin karşısında %5’in üzerinde artış yaşadı. Bu bir çapraz zincir DeFi platformudur. USDX isimli stablecoinin kullanımına olanak tanır. Kava Labs; Brian Kerr, Ruaridh O’Donnell ve Scott Stuart tarafından kuruldu ve kurucusu Brian Kerr, platformun mevcut CEO’su olarak görevine devam ediyor. COMP ve AAVE protokollerine benzer şekilde çalışır ancak onlar kadar popüler değildir.

İkinci listelenebilecek altcoin ise BENQI (QI) olarak açıklandı. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu altcoinler yarın veya birkaç hafta içinde listelenebilir veya yol haritasından çıkarılabilir. QI Token yazı hazırlandığı sırada Bitcoin karşısında %16 oranında değer kazandı. İki kripto para da Binance borsasında hali hazırda işlem görüyor. QI Token, Avalanche ekosistemindedir.