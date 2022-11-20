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FTX İflasında Şimdi Hesap Vakti! İlk Resmi Adım Atıldı, Şüpheler Korkutucu!

İddialar korkunç ve ilk somut adım atıldı. Kripto para yatırımcılarının dolandırılması göz mü yumuldu?
19:20
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance ve güç bakımından en büyüğü ise ABD. Peki Bahamalar’da kalan ve rahatça dolaşabilen SBF neden halen ABD’ye getirtilemedi? FTX çöküşü ve on milyarlarca dolarlık kaybın ortasında Biden ve ekibinin suçu ne? Amerika’nın gündemi oldukça yoğun ve SEC, CFTC, Biden grubunun başı derde girebilir.

FTX Kurucusu Destekleniyor Mu?

Senatör Josh Hawley, üst düzey Biden yönetimi yetkililerine bir mektup göndererek kripto para borsası FTX‘in çöküşüne ilişkin bilgi ve yazışma talep etti. Senato Yargı Komitesi üyesi olan Hawley, mektubu Başsavcı Merrick Garland, Menkul Kıymetler ve Borsa (SEC) Komisyonu Başkanı Gary Gensler ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam’a gönderdi. Üç yetkiliden FTX ya da kardeş firması Alameda Research’ü soruşturup soruşturmadıklarını ve ilgili kurumlarının iki şirketle uzlaşmaya varıp varmadıklarını açıklamalarını talep etti.

Senatör ayrıca Adalet Bakanlığı, SEC veya CFTC’nin FTX ve kurucusu Sam Bankman-Fried ile ilgili olarak Demokrat Parti aygıtıyla iletişim kurup kurmadığını sordu. Bankman-Fried, 2021 ve 2022 yılları boyunca Demokratların kasasına yaklaşık 40 milyon dolar aktararak ara seçim döneminde Demokrat adaylar için üretken bir bağışçı oldu. Ayrıca Başkan Biden’ın 2020’de seçilmesine yardımcı olmak için yaklaşık 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Hawley şunları yazdı;

Bankman-Fried‘in suç girişiminin başarısı onu kısa sürede Amerika’nın en zengin adamlarından biri haline getirdi. Ve haksız kazançlarını Demokrat Parti’nin hizmetine sunarak son yıllarda George Soros’un ardından partinin en büyük ikinci bireysel bağışçısı haline geldi.”

SBF uzun süredir ABD’deki regülasyon çalışmalarında ön plana çıkıyor siyasiler tarafından fikirleri alınıyordu. Hatta sonraki seçimlerde 1 milyar dolara kadar bağış yapabileceğini bile söylemişti. Ancak ömrü o kadar uzun olmadı.

FTX Olayının Gizemi

Demokratlara yaptığı bağışlar ve FTX’in çöküşü ABD’li Cumhuriyetçileri fazlasıyla kızdırdı. Yaklaşan seçimlerin ortasında ellerinde oldukça güçlü bir koz var. Eğer FTX ve yan şirketi Alameda, SEC’in Ripple’ın üzerine çöktüğünün yarısı kadar düzenleyici baskıya maruz kalmadıysa gerçekten işler karışacak. ABD’de lobicilik faaliyetleri ve bu tarz bağışlar yasal. Ancak bağışlar sebebiyle SEC, CFTC veya diğerleri SBF’yi görmezden geldiyse bu ciddi bir sorun olacak.

Senatör Hawley şunları söyledi;

“Açık olmak gerekirse, Bankman-Fried Demokrat Parti’ye yaptığı yüklü bağışları yaygın bir sahtekarlıkla finanse etmiştir. Net sonuç, milyarlarca doların yatırımcılardan çalınarak Demokratlara ve sol örgütlere aktarılması oldu.”

FTX‘in çöküşünün ara seçimlerden kısa bir süre sonra gerçekleşmesinin şüpheli olduğunu ve federal düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin “dolandırıcılık planını tespit etme, soruşturma ve engelleme konusunda çıkar çatışması yaşayıp yaşamadıkları” konusunda soru işaretleri yarattığını da sözlerine ekledi.

Hawley, üç kurumdan talep edilen bilgi ve yazışmaları 25 Kasım 2022 tarihine kadar ofisiyle paylaşmalarını istedi.

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