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Digital Currency Group kurucusu ve CEO’su Barry Silbert bugün hissedarları bilgilendirdi. Kripto paraları düşüren olayda yeni bir gelişme var. Genesis’in zor durumda olduğuyla alakalı dolaşıma giren dedikodular ve para çekme işlemlerinin askıya alınması BTC fiyatını büyük ölçüde olumsuz etkilemişti. Peki son gelişmeler neler?

Genesis İflas Edecek Mi?

Digital Currency Group kurucusu ve CEO’su Barry Silbert bugün hissedarları bilgilendirdi ve Genesis biriminin olası bir iflasla karşı karşıya olduğuna dair basında çıkan haberlerden bir gün sonra şirketin mevcut ortamdan daha güçlü çıkacağını söyledi.

“DCG sektörün önde gelen kurucularından biri olmaya devam edecek ve daha iyi bir finansal sistemin gelişimini hızlandırmaya yönelik uzun vadeli misyonumuza bağlıyız. Önceki kripto kışlarını atlattık ve bu daha şiddetli hissedilse de kolektif olarak bundan daha güçlü çıkacağız. Genesis’in borç verme işi olan Genesis Global Capital, piyasadaki kargaşanın benzeri görülmemiş para çekme taleplerine yol açmasının ardından geçtiğimiz 16 Kasım Çarşamba günü itfaları ve yeni kredi alımlarını geçici olarak askıya aldı. Bu, Genesis kredi defterindeki likidite ve vade uyuşmazlığı sorunudur. Daha da önemlisi, bu sorunların Genesis’in her zamanki gibi çalışmaya devam eden spot ve türev ticareti veya saklama işleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Genesis liderliği ve yönetim kurulu mali ve hukuki danışmanlar tutmaya karar verdi ve firma FTX’in patlamasından kaynaklanan çöküşün ortasında olası tüm seçenekleri araştırıyor”.

Detaylarda daha fazlası var. Mektubun devamı şöyle;

“Son günlerde, Genesis Global Capital ve DCG arasındaki şirketler arası krediler hakkında konuşuluyor. Farkında olmayanlar için, işlerin olağan seyri içinde DCG, yüzlerce kripto yatırım firmasıyla aynı şekilde Genesis Global Capital’den borç para almıştır. Bu krediler her zaman emsallerine uygun olarak yapılandırılmış ve geçerli piyasa faiz oranları üzerinden fiyatlandırılmıştır. DCG’nin şu anda Genesis Global Capital’e karşı Mayıs 2023’te ödenmesi gereken ~575 milyon $ tutarında bir borcu bulunmaktadır. Bu krediler yatırım fırsatlarını finanse etmek ve daha önce üç aylık hissedar güncellemelerinde vurgulanan ikincil işlemlerde çalışan olmayan hissedarlardan DCG hisselerini geri satın almak için kullanıldı.”

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DCG CEO’su şirketin 3AC yükümlülüklerine el attıklarını ve olası zor durumlara karşı güçlü bir durumda olduklarını söylüyor. Genesis için güven veren bu açıklama kripto paraların en azından Genesis sebebiyle düşüşünü bir miktar azaltabilir. Yine de 500 milyon dolarlık acil kredi ihtiyacı henüz giderilmiş değil.

CEO hissedar mektubunda şunları da söyledi;

“DCG’ye yatırım yapma tekliflerinin yanı sıra teşvik ve destek sözlerini de takdir ediyoruz. Bir finansman turu yapmaya karar verirsek sizi bilgilendireceğiz. Zorlu endüstri koşullarına rağmen, önümüzdeki on yıllar boyunca kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisinin potansiyeli konusunda her zamanki gibi heyecanlıyım ve DCG ön planda kalmaya kararlı.”

Güncelleme: Genesis potansiyel iflas dahil tüm seçenekleri değerlendirmek üzere Moelis & Company şirketinden danışmanlık almaya başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.