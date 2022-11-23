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Son Dakika! Binance’tan Heyecan Yaratan Altcoin Duyurusu! İşte Detaylar!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yatırımcılarına yeni kripto para projeleri sunmayı sürdürüyor.
12:13
23 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yatırımcılarına yeni kripto para projeleri sunmayı sürdürüyor.

Yeni Binance Launchpad Projesi: Hooked Protocol (HOOK).

Kripto para borsası, bu sefer Binance Launchpad üzerinden zincir üzerinde tokenomik tasarımıyla topluluk odaklı bir sosyal ağ inşa etmeye odaklanan bir platform olan  Hooked Protocol (HOOK) adına yeni bir token satışı (IEO) gerçekleştirecek. Borsa yaptığı açıklamada ”’Binance, Binance Launchpad’deki 29. projesini duyurmaktan heyecan duyuyor. Hooked Protocol için token satışı, 2022-11-24 saat 03:00’da  gerçekleşecek.” duyurusunu yaptı.

 İşte HOOK Token Satış Detayları:

Token Adı: Hooked Protocol (HOOK)

Launchpad toplam değer: 2.500.000 USD

Kullanıcı Başına toplam değer : 15.000 USD (150.000 HOOK)

Toplam Token Arzı: 500.000.000 HOOK

Binance Launchpad’e Tahsis Edilen Toplam Token: 25.000.000 HOOK (Toplam Token Arzının %5’i)

Halka Açık Token Fiyatı: 1 HOOK = 0,1 USD (BNB cinsinden fiyat abonelikten önce belirlenecektir)

Token Satış Formatı: Abonelik

Desteklenen Oturumlar: Yalnızca BNB

Hooked Protokol Nedir?

Binance’in risk sermayesi ve hızlandırıcı kolu olan Binance Labs, Sequoia Seed Fund ile birlikte Hooked Protocol için tohum turunu birlikte yönetti. Hooked Protocol, zincir üzerinde tokenomik tasarımıyla topluluk odaklı bir sosyal ağ inşa ediyor. Kullanıcılar, Hooked ekosisteminde oyunlaştırılmış bir deneyim ile öğrenebilir, kazanabilir ve sosyal platformun keyfini çıkarabilir. Hooked Protocol başlangıçta BNB Chain’de başlatıldı ve daha sonra diğer layer1 ağlara (Solana, Avalanche vs) genişleyecektir.

Hooked Protocol’ün uygulanabilirliği üç temel sütun tarafından tanımlanır: tanımlama, katılım ve ilişkilendirme. Ekip, cüzdanları ve merkezi olmayan tanımlayıcıları (DID’ler) Hooked ekosistemine entegre ederek kullanıcıların Web3 kimliklerine otomatik olarak erişmelerini sağlıyor. Ayrıca, geliştiricilerin topluluk etkileşimlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için kullanıcı edinme ve elde tutma etrafında “etkileşim legoları” yaratıyor. dApps geliştiricileri için, tak ve çalıştır yaklaşımı kullanarak bu “etkileşim” bloklarının üzerinde uygulamalar oluşturabilirler.

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