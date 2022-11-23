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FTX krizi dünya basınında manşetleri süslemeye devam ederken, birçok yönü ile gizemini koruyan iflasa dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Sam Bankman-Fried, İflasın Nedenini Açıkladı!

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) geçtiğimiz günlerde şirket çalışanlarına bir mektup gönderdi. Her zamanki özür dizisine ek olarak, SBF şirketi kurtarma şansı olabileceğini söyledi. 23 Kasım’da gazeteci Liz Hoffman, SBF’nin şirket çalışanlarına gönderdiği iddia edilen bu mektubu paylaştı. Mektup, kripto para dünyasında odak noktası oldu. SBF’ye göre, FTX ve Alameda tarafından tutulan kripto teminatı, tahmini 60 milyar dolardan 10 milyar doların altına hızla düştü. Teminatın borsanın kendi token’ı olan FTT’yi içermesi, sorunları daha da artırdı. SBF, FTX‘in hala kurtarılma şansının olabileceğini söyledi. Eski milyardere göre, ilk kıvılcım piyanın ilk baharda çöküş sinyalleri vermesiyle başladı.

Daha sonra keriler ortadan kalktı ve müşterilerin fonlarını çekmeye başlamasıyla işler daha da kötüye gitti. FTX’nin zayıf marjin yönetimi ve risk kontrolleri, en sonunda borsanın iflas koruma başvurusunda bulunmasına neden oldu. Eski milyarder, böylesi devası bir riskin farkında olmadığını iddia etti. FTX’in bu babar yaklaşık 60 milyar dolar teminatı ve 2 milyar dolar yükümlülüğü vardı. Fakat ayı piyasası ve piyasadaki sert çöküş, teminatın değerinin yarıya inmesi demekti. Böylesi zor koşullar altında sektördeki kredilerin erimesi FTX‘in teminatının 25 milyar dolara düştüğü, yükümlülüklerinin ise 8 milyar dolara yükseldiği anlamına geliyordu. Kasım ayında ortaya çıkan başka bir çöküş sonrası ise teminat 17 milyar dolara geriledi. Müşterilerin fonlarını bankaya çekmesi sonucunda ise teminat 9 milyar dolara düştü.