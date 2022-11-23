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Bitcoin’de Büyük Günü Açıklayan Ünlü Ekonomistten Çarpıcı FTX Yorumu!

Kripto para piyasası makroekonomik belirsizlik ve  FTX krizinin kıskacında toparlanmaya çalışırken, ünlü bir ekonomist çarpıcı açıklamalar yaptı. 
18:00
23 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası makroekonomik belirsizlik ve FTX krizinin kıskacında toparlanmaya çalışırken, ünlü bir ekonomist çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kiyosaki: FTX, Bitcoin Değil!

Yayılan büyük krizin etkilerini hâlâ hissedilirken, Bitcoin’deki düşüşün derinleşeceğine dair değerlendirmeler ağır basmaya başladı. Mevcut karamsar ortama rağmen, dünyaca ünlü finans kitabı ‘Rich Dad, Poor Dad’in yazarı Robert Kiyosaki, BTC konusuna iyimser olduğunu açıkladı. Kiyosaki, Radyo iHeart’ın sunucusu ve ‘Uncommunist Manifesto’ yazarı Mark Moss ile yaptığı röportajında, FTX’in kripto para endüstrisini temsil etmediğini bildirdi. Ünlü ekonomiste göre, Bitcoin, Sam Bankman-Fried değil. FTX krizi, bireysel bir vaka.

Sorun, FTX ve şeffaflığı olmayan şirketler. Bitcoin konusunda uzun vadede iyimser olduğuna dikkat çeken uzman, kendi yaş grubundaki birçok insanın özellikle son krizden sonra kripto paraalrdan uzak durduğunu belirtiyor. Bitcoin’in teknik ve diğer yönlerden sağlam olduğunu vurgulayan ekonomist, Ethereum’a (ETH) yatırım yaptığını ifade etti. Bitcoin, an itibariyle 16.511 dolardan işlem görüyor. Bitcoin son bir ayda  %18 oranında değer kaybetti. BTC‘nin piyasa değeri 301,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kiyosaki, Bitcoin’i yaklaşık 6.000 dolardan satın alan ve hala elinde tutan Bitcoin’in (BTC) en tutkulu destekçilerinden biri olmaya devam ediyor.

Dolar da İngiliz Sterlini Gibi Çökecek!

Federal Rezerv’in faiz oranlarını tarihi seviyelere yükseltmesinin ardından dolar, diğer küresel fiat para birimlerine karşı değer kazanarak olumlu tepki verdi. Özellikle İngiliz sterlini, dolar karşısında zayıf performans gösteren para birimleri arasında yer alıyor. Doların güçlü performansına rağmen,  Robert Kiyosaki, doların gücünün kısa ömürlü olacağına inanıyor. Uzmanlara göre, BTC’nin yeniden ivme kazanması için Fed’in mevcut faiz oranlarından geri adım atması gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda  paylaştığı bir tweet’te Kiyosaki, doların 2023’ün başlarında çökeceğini belirtti. Ekonomist gümüşün bu süreçte  alternatif bir varlık olabileceğini öne sürdü ve şu açıklamayı yaptı:

ABD doları İngiliz Sterlini’ni gibi çakılacak mı? Evet! Kesinlikle bunun olacağına inanıyorum. Fed’in U dönüşü sonrası ABD dolarının Ocak 2023’e kadar çökeceğine inanıyorum. ABD doları çökerken, bu süreçte daha fazla kâr elde etmek için daha fazla gümüş aldım.

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