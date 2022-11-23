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Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3

18:00
23 Kasım 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Opensea NFT pazarı Dünya’da en çok kullanılan ve tercih edilen NFT pazar yerlerinden bir tanesidir. Yalnız bu pazarı sadece pazar yeri olarak görmemek lazım. Çünkü Opensea NFT pazarı sadece NFT’lerin satış yapıldığı yer değil aynı zamanda NFT’ler üzerinde istatistik takibi yapabileceğimiz bir ortam sunuyor bizlere.

Bu yüzden Opensea NFT pazarını yukarıda da dediğim gibi sadece pazar olarak görmememiz gerekiyor. Bu pazar NFT alım satımı dışında aslında bir analiz ve veri toplama yeri olarak kullanmamıza imkanlar veriyor. O yüzden kaleme aldığım bu yazı ile birlikte aşağıda bırakacağım video içeriğinden NFT sektörüne giriş yapacaklar için Opensea NFT pazarı üzerinden bir pazar yeri nasıl kullanılır, Opensea NFT pazar yerinde NFT satışı nasıl yapılır veya bir NFT alımı nasıl gerçekleştirilir, NFT pazarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz vb. gibi daha kapsamlı sorulara cevaplar vermiş olacağım.

Bu sebeple üçüncü yazımız ve üçüncü video içeriğimiz ile birlikte Opensea NFT pazarında bir NFT parçası nasıl satışa çıkarılır veya bir NFT satın alma işlemi nasıl gerçekleştirilir onu göstermeye çalışıyorum. Hadi başlayalım.

İçerik Rehberi

Opensea Nedir?

OpenSea, eBay ve Amazon’a benzer bir pazar yeridir, ancak listelenen tüm NFT’ler, kullanıcıların satın alabileceği, satabileceği ve mint edebileceği NFT’ler biçiminde benzersiz dijital koleksiyonlardır. Platform, kullanıcıların birbirleriyle kripto para kullanarak doğrudan güvenilir bir şekilde işlem yapmalarını sağlayan, merkezi olmayan bir pazar yeridir.

OpenSea, popüler NFT serisi CryptoKitties‘in piyasaya sürülmesinden büyülenen ve NFT’lerde dijital öğelerin ilk kez gerçek sahipliğini sağlamak için potansiyel gören yazılım mühendisleri Alex Atallah ve Devin Finzer tarafından 2017 yılında kuruldu. Dijital sanatçılar ve içerik oluşturucular, platformu NFT’leri çıkarmak, özel pazar yerleri ve NFT koleksiyonları oluşturmak,  ücret belirlemek ve bunları satmak için açık artırmalar oluşturmak için kullanabiliyorlar.

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