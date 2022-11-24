Türklerin ilgi gösterdiği 3 altcoin için genel görünüm nasıl? Altcoinlerde son durum ve daha fazlası.

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Bitcoin fiyatı düşen dolan endeksiyle paralel olarak bugün 16.500 doların üzerinde alıcı buluyor. Altcoin yatırımcıları heyecanlı. 1 yıla yakın süredir ufak molalarla düşüşüne istikrarlı biçimde devam eden kripto paralar 800 milyar doların altına kadar düştü. Son FTX çöküşü bardağı taşıran son damla oldu ve Bitcoin 2020 Kasım ayındaki seviyesine indi. Peki bundan sonra?

Reef Coin

Tüm kripto paraların kümülatif değeri 838 milyar doları yeniden aştı. Bitcoin piyasa hakimiyeti %38,3 seviyesine gevşedi. 24 saatlik işlem hacmi ise 61 milyar dolara geriledi. Şükran günü sebebiyle kripto paraların önceki dönemde olduğu gibi daha fazla düşmesi bekleniyordu ancak şimdilik tam tersi yöne ilerliyor.

Reef Coin yazı hazırlandığı sırada 0,000307 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte BTC karşısında 0,7’lik zayıf bir kazanç elde etti. İşlem hacmi ise %18 oranında arttı. RSI halen nötr bölgeden çıkmış değil yükselişin devamı için 0,00031 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Kritik seviyeler 0,003065 ve 0,002852 dolardır.

Chiliz Coin (CHZ)

Dünya kupasının fan tokenler üzerinde olumlu etkisi olacağından aylar önce bahsetmiştik. Özellikle futbol alanındaki tokenler dönemsel olarak piyasadan olumlu veya olumsuz yönde ayrışabiliyor. En büyük fan token ihraççısı Socios’un CHZ’si ise bu süreçte iyi performans gösterdi. Dünya kupası bitmeye yakın bazı hızlı yükselişler görmeye devam edebiliriz. Ancak lig sonları, turnuva sonları genellikle fan tokenlerde ciddi düşüşlerin görüldüğü dönemler oluyor.

CHZ yatırımcılarının teknik analiz kadar spor yorumcularının turnuvaya dair görüşlerini incelemesi faydalı olabilir. CHZ yazı hazırlandığı sırada 0,18 dolardan alıcı buluyor.

Waves Coin Yorumları

Hakkında ortaya çıkan “ekip fiyatı spekülatif şekilde yükseltiyor” iddialarından beri Waves yatırımcılarının yüzü gülmedi. 16 Mart tarihinde 50 doları aşan fiyat ardından hızlı bir düşüş yaşadı birçok yatırımcı 20 dolar seviyesinin altının iyi bir fırsat olduğunu düşünüyordu ancak yanıldı. Çünkü yükseliş 6 dolardan başlamıştı ve bu tarz büyük FUD kaynaklı düşüşler başlangıç noktasına hatta altına kadar sürebilir.

Şimdi ise Waves 2,25 dolarlık fiyatıyla 2 yıl öncesinin fiyatıyla alıcı buluyor. Altcoinin bir maksimum arzı yok ve 109 milyonluk arzın bir sonraki boğaya kadar artmaya devam etmesi fiyatın daha da aşağı inmesine neden olabilir.