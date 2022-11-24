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Dünyanın en büyük borsası olarak kabul edilen Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao piyasada ses getirebilecek bir dizi açıklamada bulundu. Bu açıklamalara piyasanın nasıl tepki vereceği ise şimdiden yatırımcılar arasında konuşulmaya başlanmış gibi görünüyor.

CZ Farklı Konularda Açıklama Yaptı

CZ yaptığı açıklamalarla birlikte şirketin gelecek planlarına ışık tuttu. Bunun yanı sıra batık borsa FTX hakkında da açıklama yaptı. Bu açıklamalarla birlikte piyasada yaşanabilecek gelişmeler tüm kripto para yatırımcıların takibinde olacakmış gibi görünüyor.

CZ şu açıklamaları yaptı:

Sıkıntıda olan projeleri satın almak için 1 milyar dolar ayırdık. FTX’in kayıtlarına bakıldığında çift haneli ve milyar dolarlık eksikler görünüyor.

Bunun yanı sıra Binance’in geçmişte de ilgilendiği Voyager’ın varlıklarını satın almak üzere bir teklif daha yapacağını da açıkladı ve bu durumdan vazgeçmediklerini belirtti.

CZ Son Dönemde Hareketli

Binance Borsası’nın bugüne kadar sessiz kalan CEO’su CZ yaptığı açıklamalarla birlikte son dönemde tüm dikkatleri üzerine topladı. Yaptığı ilk açıklamayla bundan sonra sessizliğini bozacağını söyleyen CZ, Luna çöküşüyle başlayan ve Twitter satın alımına kadar süren düşüşün bittiği düşünülürken, FTX hakkında yaptığı açıklamalarla borsanın çok kısa sürede çöküşünün yolunu açan CZ bunun ardından başka kurum ve kuruluşlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Son olarak Twitter üzerinden geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte Coinbase ve sahip oldukları BTC miktarına dikkat çeken CZ daha sonrasında gelen tepkiler ve yaptığı görüşmeler sonucunda attığı tweet’i geri çekmiş ve konu ile ilgili şeffaflık vurgusu yapmıştı.

İlerleyen zamanlarda CZ’nin bozduğu bu sessizliğinin nerelere varabileceğini tüm kripto dünyası yakından takip edebilir . Yapacağı açıklamaların nerelere varabileceği ve kimleri etkisi altına alabileceği ise yaşanan son gelişmeler ışığında pek de kestirilebilirmiş gibi görünmüyor.