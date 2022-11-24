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Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya kalırken, kripto paralar ülkenin ekonomisi için bu süreçte önemli rol oynayabilir.

Rusya, Ulusal Kripto Para Borsasını Kuruyor!

Rus milletvekilleri, ulusal bir kripto borsası başlatmak için yasa tasarısı üzerinde çalışıyorlar. Bu hamlenin, ülkedeki kripto düzenlemesi konusunda uzun bir zamandır anlaşmazlık yaşayan Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası tarafından da desteklendiği bildiriliyor. Yerel basında 23 Kasım’da bildirildiği üzere, Rus parlamentosunun alt meclisi Duma’nın üyeleri, piyasadaki önemli kurumlarla ülkenin mevcut “Dijital Finansal varlıklar” ve kripto para mevzuatındaki değişikliklerle ilgili görüşmelerde bulunuyorlar. Ulusal borsa için yasal çerçeveyi belirleyecek değişiklikler önce merkez bankasına sunulacak. Duma’nın Ekonomi Politikası Komitesi üyesi Sergey Altuhov şu açıklamayı yaptı:

Kripto para birimlerinin varlığını inkar etmek hiç mantıklı değil, sorun şu ki, devlet düzenlemesi önemli bir husus. O yüzden piyasasın ve sektörün regüle edilmesi gerekiyor. Hem vergi gelirleri hem de denetim için regülasyon kritik önem teşkil ediyor.

Haziran ayında, Duma’nın Finansal Piyasa Komitesi başkanı Anatoly Aksakov, “uzun geleneklere sahip saygın bir kurum” olan Moskova Borsası’nın bir parçası olarak Rusya’da ulusal bir kripto para borsasının başlatılabileceğini öne sürmüştü. Eylül ayında, Moskova Borsası, kripto paraların ticaretine izin vermek için merkez bankası adına bir yasa tasarısı hazırladı. Bu ayın başlarında, kripto para madenciliğini ve kripto para ticaretini yasallaştıracak bir yasa tasarısı Duma’ya sunuldu. Tasarı, kripto para satışları için ulusal bir platform oluşturmayı hedefliyor ancak yerel madenciler de yabancı platformları kullanabilecek. İkinci durumda, Rus para birimi kontrolleri ve düzenlemeleri işlemler için geçerli olmayacak, ancak bunların Rus vergi dairesine bildirilmesi gerekecektir.