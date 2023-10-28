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Altcoin Fiyat Tahminleri: Dogecoin (DOGE) Ne Olur?

Özet

  • DOGE-1 görevi 12 Ocak 2024'e ertelendi.
  • X ödeme hizmetleri 1 yıl içinde başlayacak ancak DOGE desteği ufukta görünmüyor.
  • DOGE fiyatı orta vadede 0,077 veya 0,055 dolara koşacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:30
28 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan DOGE uzun süredir Elon Musk’ın desteğini yanında hissedemiyor. Gündem yoğun X’e para transferi özelliği yakında gelecek ve DOGE fiyatının artmayışı bize önemli bir şey anlatıyor. Peki DOGE cephesinde son durum ne?

Dogecoin (DOGE) Haberleri

X (eski adıyla Twitter) yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre platforma ödeme hizmetleri yakında gelecek. Önümüzdeki yıl içinde X üzerinden para transferleri yapılabilecek. Birçok eyalette izinleri tamamlayan ekip kripto para desteğiyle alakalı olumlu bir adım atmadı.

Düzenleyici baskı ve belirsizlik nedeniyle Musk’ın kripto ödeme hizmetlerini platforma bu kadar erken dönemde getirmesi zaten mantıklı değil. Üstelik itibari para birimi cinsinden transferler bile ABD’li siyasilere göre Elon Musk’ı zor duruma sokma potansiyeline sahip. DOGE fiyatının kesinleşen ödeme hizmetlerine rağmen pozitif performans gösteremeyişinin sebebi budur.

Diğer taraftan hatırlarsanız DOGE-1 uzay görevinin Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyordu. Roketin fırlatılma tarihi 12 Ocak 2024’e ertelendi. Bu da beklenen DOGE yükselişinin ertelenmesini sağladı. Bilmeyenler için DOGE-1 görevi şudur;

“Doge-1 Intuitive Machines tarafından nova-c IM-1 ay görevindeki faydalı yüklerden biridir, farklı faydalı yüklerle birlikte bir ay iniş aracı taşıyan bir SpaceX falcon 9 roketidir, Intuitive Machines uçuş manifestosunu yeni aldı ve şimdi uçuşa hazır.”

Dogecoin (DOGE) Fiyatı Ne Olur?

Uzay görevinin ertelenmesi fiyatı 0,072 dolar üstünden tekrar düşmesine neden oldu. DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,06915 dolardan alıcı buluyor ve halen direnç bölgesi üzerinde haftalık kapanış yapma ihtimali var. Yükselişin devamı için bu bölgenin üzerinde güçlü talep çekebilmesi önemli.

17 Ağustos tarihinden bu yana günlük grafikte takip ettiğimiz paralel kanalın direnci 0,068-69 dolar arasında. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar gelirse 0,067 ve 0,064 dolar testleri mümkün görünüyor. Daha büyük satışlarda 0,061 ve 0,06 dolarlık destek alanı ihlal edilebilir. Ekim ayı boyunca daha derin kayıplardan DOGE fiyatını 0,0574 dolardaki talep korudu.

En kötü senaryoda 0,055 ve 0,5 doların ardından 0,035 dolara kadar düşüş sürebilir. En iyi senaryodaysa 0,077 ve 0,084 dolar testleri mümkün.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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