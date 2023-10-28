  Piyasa Bayram Edecek! Gary Gensler’in Eski Dostundan Kritik Açıklama: ETF İçin Bir Kaç Ay Kalmış Olabilir!

Kripto para piyasası, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) tarafından spot bir Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) onaylanma ihtimali ile ilgili dedikoduların etrafında ilgi çekmeye devam ediyor. ETF hakkında olumlu beklentilerde yaşanan artış, çeşitli analist ve uzmanların tahminlerde bulunmalarına ve ETF’nin ne zaman onaylanabileceğine dair farklı zamanlar hakkında fikir üretmelerine sebep oluyor.

SEC ve Bitcoin ETF2sinin Geleceği

ETF onay beklentisine bağlı olarak, Wilson Sonsini’nin ortağı ve SEC başkanı Gary Gensler’in kripto bölümünün eski üyesi Neel Maitra, Benzinga tarafından 27 Ekim’de paylaşılan yapılan habere göre, spot Bitcoin ETF’sinin önümüzdeki aylarda hayata geçebileceği yönünde bir görüş belirtti.

Maitra Spot Bitcoin ETF onayı ile iglili önemli bir noktaya dikkat çekti ve ekledi:

Bitcoin vadeli işlemleri ile spot piyasa arasındaki güçlü korelasyon. Bu bağlantı, spot bir ETF’nin onaylanmasına karşı önemli bir argüman olan potansiyel piyasa manipülasyonuna ilişkin endişelerin abartılmış olabileceğini gösteriyor. Yüksek düzeyde, spot bir BTC ETF’sinin gerçekten de onaylanabilecek ve birkaç ay içinde işlem görebilecek bir şey olduğu görülüyor.

Ünlü isme göre, bir spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması durumu, SEC’in kripto varlıkları ve onunla alakası bulunan diğer finansal ürünleri onaylamaya yönelik olumlu bakışı, kripto endüstrisinde artan duyguyla paralellik gösteriyor.

ETF konusu ile alakalı dedikodular, SEC’in yapılan başvuruların sürekli olarak reddedilmesinin ardından gelen dava haberleriyle birlikte yeniden ilginin odağına yerleşti. Bu duruma örnek olarak Grayscale’a ait GBTC’nin bir ETF’ye dönüştürülmesi davasında SEC’in haksız bulunması gösterilebilir.

SEC yaşanan bu durumun ardından aldığı kararla mahkeme sonucunu temyize götürmeyeceğini açıkladı. Bu durum potansiyel olarak ETF’nin önünü açmış olabilir. Yargıcın kararı ise emsal bir kararın yansıması olarak ortaya çıktı. SEC 2021’de bir Bitcoin vadeli işlem ETF’sini onaylamıştı.

Spot Bitcoin ETF’si ve Ekonomi

Gerçekleşen son SEC davasının ardından Bir Bitcoin ETF’sinin onaylanma ihtimalinde yaşanan artış, özellikle şirketleri kripto para alanına çekme ve onlara Bitcoin yatırımları için düzenlenmiş rahat erişimin sağlanması adına büyük bir adımmış gibi görünüyor.

Bitcoin ETF’sinin onaylanacağına dair artan iyimserliğe rağmen SEC’in hala başka gerekçelerle süreci uzatma ihtimalinin bulunduğunu da hatırlatmak faydalı olacaktır. Son olarak Bitcoin, ETF dedikodularının gerçekleştiği haftanın ardından %15’in üzerinde fiyat yükselişine ev sahipliği yaptı ve küçük geri çekilmenin ardından 35.000 dolar seviyesini hedeflemeye devam ediyor.