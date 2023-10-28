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  •   Binance Hızla Eriyor! Bitcoin ve Altcoin’lerin Fiyatlarının Artması da Çare Olmadı!

Binance Hızla Eriyor! Bitcoin ve Altcoin’lerin Fiyatlarının Artması da Çare Olmadı!

Özet

  • Kripto para borsası Binance, düzenleyici baskıları nedeniyle pazar payında önemli bir düşüş yaşadı.
  • Binance'in Aralık 2022'de yüzde 74 olan pazar payı, bu ay yüzde 50'ye düştü.
  • Binance'i çevreleyen riskler, özellikle ABD'li düzenleyicilerinin açtığı davalar ve dünya genelindeki düzenleyici denetimlerden dolayı arttı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:14
28 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Son günlerde kripto para piyasasının genelindeki toparlanma FTX borsasının çöküşü gibi birtakım zorlukların ardından sektörün yeniden canlanmasını sağladı. Bu canlanmaya rağmen dev kripto para borsası Binance‘in Aralık 2022’de yüzde 74 olarak ölçülen pazar payı yüzde 50’ye kadar düştü.

Binance’i Çevreleyen Riskler

Bitcoin ve altcoin‘lerin fiyatlarındaki son artış, bir dönem ikinci en büyük kripto para borsası olan FTX’in çöküşü, düzenleyici incelemeler ve çok sayıda iflastan ciddi şekilde etkilenen sektöre yeni bir canlılık ve coşku getirdi. 2021-2022’de şaşırtıcı değerlemelerle sektöre önemli yatırımcılar çeken birçok kripto şirketi bu yılın büyük bir bölümünde dikkat çekici bir şekilde sessiz kaldı.

Bitcoin’in fiyatının kısa süreli de olsa 35 bin dolar aşması ve birçok altcoin’in Haziran ayından bu yana görülmeyen seviyelere çıkmaları piyasa katılımcılarının rahatlamasını sağlasa da Binance için herhangi bir rahatlamadan söz etmek mümkün değil. The Block’un derlediği verilere göre, ABD doları için destek sunmayan kripto para borsaları arasında Aralık 2022’de yüzde 74 olan Binance’in pazar payı bu ay yüzde 50’ye düştü.

Binance’in pazar payındaki düşüşü destekleyen birçok neden söz konusu ve bu nedenlerden öne çıkanı dünyanın farklı bölgelerinde düzenleyicilerin kurduğu baskı. Bu baskıların bir sonucu olarak Binance’in Birleşik Krallık kolu Binance.UK’nin başkanı Jonathan Farnell, ABD kolu Binance.US’den Brian Shroder ve kripto para borsasının eski baş risk sorumlusu Sidney Majalya da dahil olmak üzere en az 16 üst düzey yönetici istifa etti. Gözlemciler, istifaların ve kripto para borsasının çeşitli kademelerinde yaşanan değişikliklerin sadece bir başlangıç olduğu üzerinde duruyor.

Binance şu anda özellikle hem ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) hem de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ciddi suçlamalara yönelterek açtıkları davalarla karşı karşıya.

Binance’in Pazar Payındaki Düşüş 23 Ekim’de En Belirgin Şekilde Görüldü

Tüm bu gelişmeler birçok alım satım şirketini kripto para borsasındaki alım satım faaliyetlerini azaltmaya itti. Binance’in pazar payındaki düşüş özellikle kurumsal şirketlerin kripto para borsasından uzaklaşmasından kaynaklanıyor. Yüksek Frekanslı Trader‘ların (HFT’cilerin) ticaret tarzının doğası gereği büyük hacimler üretirler ve bu kurumsal trader’ların çoğunluğu için Binance’i çevreleyen potansiyel riskler onları kripto para borsasından uzaklaştırmış durumda.

Binance’teki kurumsal trader’lar arasındaki geri çekilme özellikle 23 Ekim’de daha belirgin bir şekilde görüldü. Kaiko’nun verilerine göre Bitcoin’in fiyatı artarken kripto para borsasının pazar payı yüzde 50’nin altına düştü ve bu düşüş Bitcoin’in fiyatının 35 bin dolara yükselmesiyle aynı döneme denk geldi. Buna karşın rakip kripto para borsası OKX‘in pazar payı gün içinde yüzde 50’yi aştı.

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